Talassoterapia: un centro d’eccellenza è nel cuore di Alassio

Con vista sulla riviera di Ponente, la Thalassio Medical Spa è uno dei centri italiani d’eccellenza per la talassoterapia: cos’è e come funziona

L’estate dura tutto l’anno all’interno della Thalassio Medical Spa: la struttura, ubicata all’interno del fastoso Grand Hotel Alassio, può contare su un’equipe di alto livello (guidata da un Direttore Sanitario) che offre alla propria clientela, nella massima sicurezza i trattamenti più disparati: da quelli medico-estetici ai massaggi passando per la riflessologia plantare.

Tuttavia, l’elemento fondante del progetto di benessere della Thalassio Medical Spa, è l’acqua: e non solo perché la struttura è l’unica della riviera di Ponente, almeno nel raggio di 200 km, a promuovere i benefici della talassoterapia, ma soprattutto perché della stessa vengono sfruttate al meglio tutte le proprietà rilassanti e depurative, che sia per un bagno turco, per un bagno aromatico alle erbe o per una semplice nuotata nella splendida piscina interna, dotata di idromassaggi e alimentata da acqua di mare.

Contribuisce ad una sensazione di vacanza perpetua, che ha conquistato anche la principessa araba Nouf Nint Abdullah al Saud, un ambiente continuamente rischiarato dalla luce del sole (che entra dalle vetrate della struttura piramidale) e la presenza di un Solarium di ultima generazione in terrazza.

Il Grand Hotel Alassio, e la Thalassio Medical Spa, è un punto di partenza strategico per immergersi nelle bellezze della riviera di Ponente: affacciandosi sulla spiaggia, esso è vicinissimo ai poli di maggiore attrazione turistica della città, il budello e il muretto tra gli altri, ed è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto.