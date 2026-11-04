Tale e Quale Show 3 novembre 2026: Roberta Morise in Noemi commuove Serena Rossi

di Redazione ZON

In sintesi. Nella settima puntata di Tale e Quale Show, trasmessa martedì 3 novembre 2026 su Rai 1 e condotta da Carlo Conti, Roberta Morise ha commosso la giurata ospite Serena Rossi imitando Noemi con “Se t’innamori muori”. Andrea Perroni in Vasco Rossi ha diviso i giudici, mentre Selma in Donna Summer ha ricevuto critiche severe.

I punti chiave La settima puntata della 16ª edizione di Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti, è andata in onda martedì 3 novembre 2026 su Rai 1, eccezionalmente di martedì.

Roberta Morise, nei panni di Noemi con “Se t’innamori muori”, è stata promossa da tutta la giuria e ha commosso la giurata ospite Serena Rossi.

Andrea Perroni ha aperto la puntata del 3 novembre 2026 imitando Vasco Rossi con “Sally”: Cristiano Malgioglio è stato l’unico giudice a bocciarlo.

Selma, vincitrice della puntata precedente nei panni di Dionne Warwick, ha interpretato Donna Summer con “Could It Be Magic” ricevendo giudizi severi.

Gli abbinamenti tra concorrenti e personaggi imitati nella settima puntata di Tale e Quale Show 2026 sono 11.

Roberta Morise nei panni di Noemi ha commosso Serena Rossi, giurata ospite della settima puntata di Tale e Quale Show, in onda martedì 3 novembre 2026 su Rai 1.

La 16ª edizione dello show condotto da Carlo Conti è andata in onda eccezionalmente di martedì. Al tavolo dei giudici, accanto ai titolari Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, si sono seduti due ospiti: Serena Rossi e Nicola Savino.

Perché l’esibizione di Roberta Morise ha emozionato la giuria

Roberta Morise ha portato in studio Noemi con “Se t’innamori muori”. Serena Rossi, commossa, le ha detto: “Te lo meriti Roberta… Eri tale e quale”.

Tutta la giuria di Tale e Quale Show ha promosso l’interpretazione di Roberta Morise. Cristiano Malgioglio ha dichiarato: “Mi sei piaciuta molto”. Alessandro Siani ha sottolineato il grande impegno della concorrente. Nicola Savino l’ha definita “brava” anche nelle movenze.

Andrea Perroni apre la puntata in Vasco Rossi e divide i giudici

Andrea Perroni è stato il primo concorrente a esibirsi il 3 novembre 2026, nei panni di Vasco Rossi con “Sally”. Elettra Lamborghini lo ha definito “uno dei pochi che entra veramente nei personaggi”. Serena Rossi ha commentato con un sintetico “Brividini”.

Alessandro Siani ha scelto la battuta: “Se Vasco è il re dello stadio, Perroni è il re dello studio”. Nicola Savino ha apprezzato che l’imitazione di Andrea Perroni non fosse caricaturale. L’unica voce contraria è stata quella di Cristiano Malgioglio, che ha giudicato l’esibizione “sbiadita, molto urlata e direi anche annacquata”.

Selma in Donna Summer non convince dopo la vittoria precedente

Selma arrivava alla settima puntata di Tale e Quale Show da vincitrice della serata precedente, conquistata nei panni di Dionne Warwick. Il 3 novembre 2026 ha interpretato Donna Summer con “Could It Be Magic”, raccogliendo giudizi severi.

Cristiano Malgioglio ha detto che Selma “non ci somigliava per niente”. Alessandro Siani ha ironizzato sulla voce: “da Donna Summer passavi a Don Antonio”. Elettra Lamborghini ha percepito “un po’ di insicurezza”. Serena Rossi ha chiesto un applauso per il trucco e ha invitato Selma a divertirsi di più.

Tutti i concorrenti e le imitazioni della settima puntata

La sfida più complicata della settimana è toccata a Insinna e Cirilli, chiamati a un duetto tra Frank Sinatra e Lino Banfi. Gli abbinamenti completi della settima puntata di Tale e Quale Show 2026 sono undici:

Concorrente Personaggio imitato Maddalena Corvaglia Nicole Kidman Max Paiella Phil Collins Paola Perego Patti Smith Insinna e Cirilli Frank Sinatra e Lino Banfi Roberta Morise Noemi Stefano Meloccaro Bruno Lauzi Andrea Perroni Vasco Rossi Anna Pettinelli Wanda Osiris Selma Donna Summer Jasmine Carrisi Claudia Mori Vladimir Randazzo Francesco Sarcina

Cosa resta da sapere sulla classifica della puntata

Al momento della pubblicazione la classifica della settima puntata di Tale e Quale Show, trasmessa il 3 novembre 2026, non è ancora nota: la diretta su Rai 1 era ancora in corso. Restano da conoscere i giudizi sulle altre otto esibizioni e il nome del vincitore della serata.

Domande frequenti Chi ha imitato Roberta Morise a Tale e Quale Show il 3 novembre 2026? Nella settima puntata di Tale e Quale Show, trasmessa il 3 novembre 2026 su Rai 1, Roberta Morise ha imitato Noemi cantando “Se t’innamori muori”. La giurata ospite Serena Rossi si è commossa e le ha detto: “Eri tale e quale”. Chi erano i giudici di Tale e Quale Show il 3 novembre 2026? Nella puntata di Tale e Quale Show del 3 novembre 2026 la giuria era composta dai titolari Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Al tavolo si sono aggiunti due giudici ospiti: Serena Rossi e Nicola Savino. Cosa ha detto Malgioglio di Andrea Perroni in Vasco Rossi? Nella puntata di Tale e Quale Show del 3 novembre 2026 Cristiano Malgioglio ha giudicato l’imitazione di Vasco Rossi di Andrea Perroni “sbiadita, molto urlata e direi anche annacquata”. Malgioglio è stato l’unico giudice contrario: gli altri membri della giuria hanno apprezzato l’esibizione. Chi ha vinto la settima puntata di Tale e Quale Show 2026? Al momento della pubblicazione dell’articolo di ZON.it la classifica della settima puntata di Tale e Quale Show, trasmessa il 3 novembre 2026 su Rai 1, non era ancora nota perché la diretta era in corso. La puntata precedente era stata vinta da Selma nei panni di Dionne Warwick. Quali sono le imitazioni della settima puntata di Tale e Quale Show 2026? Nella settima puntata di Tale e Quale Show del 3 novembre 2026 gli abbinamenti sono 11. Tra questi figurano Roberta Morise in Noemi, Andrea Perroni in Vasco Rossi, Selma in Donna Summer, Max Paiella in Phil Collins e Insinna e Cirilli nel duetto tra Frank Sinatra e Lino Banfi.