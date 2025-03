Un team contro il bullismo: “Lo psicologo nelle classi. Vogliamo ampliare il progetto”

di Andrea Vitale

L’Istituto Superiore Tonino Guerra di Cervia ha dato vita a un team antibullismo per affrontare uno dei fenomeni più delicati e diffusi tra i giovani: il bullismo, spesso amplificato dai social. Il progetto è stato avviato anche alla luce della nuova normativa in materia, e mira a costruire una rete di prevenzione e intervento.

Una squadra multidisciplinare, composta da psicologo, psicoterapeuta, un docente-avvocato, un docente di sostegno e la dirigente scolastica Scilla Reali, si occupa di monitorare e intervenire sui casi interni alla scuola. Il team si è già attivato in alcune situazioni in cui il clima in classe risultava compromesso: prese in giro online, segnalazioni di genitori, episodi di isolamento sociale. «Spesso – spiega Reali – si tratta di ragazzi in difficoltà familiare o sociale, con disagi da sostenere e non da giudicare».

Il progetto ha un respiro ampio: si punta a coinvolgere anche figure esterne come i servizi sociali, il comandante dei carabinieri e uno psicologo esterno, per la creazione di un team territoriale, pronto ad attivarsi nei casi più gravi.

L’Istituto Guerra ha già aderito alla formazione ministeriale tramite la piattaforma Elisa, e si propone ora come scuola capofila di una rete tra istituti, per condividere esperienze, risorse e protocolli d’intervento.

Anche all’Itip Bucci di Faenza l’attenzione è alta. La dirigente Gabriella Gardini sottolinea come non si siano verificati episodi gravi ripetuti, ma conferma che l’approccio è quello della prevenzione costante: «Interveniamo sempre, anche per episodi apparentemente minori. Esortiamo gli studenti a parlarci, anche di ciò che accade fuori dalla scuola».

Fonte: il Resto del Carlino