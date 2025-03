Come la tecnologia sta cambiando il calcio

di Redazione ZON

La tecnologia sta ridisegnando ogni aspetto del calcio, dall’allenamento dei giocatori all’esperienza degli spettatori. Sensori indossabili, intelligenza artificiale e realtà aumentata sono diventati strumenti sempre più diffusi per ottimizzare le prestazioni degli atleti e prevenire gli infortuni.

Il segreto delle prestazioni al top

I giocatori professionisti oggi indossano dispositivi high-tech durante gli allenamenti, dal GPS integrato nelle casacche ai sensori che monitorano frequenza cardiaca, accelerazione e distanza percorsa. Questi dati aiutano gli staff tecnici a procedere alla personalizzazione dei programmi di preparazione atletica.

Segnaliamo ad esempio il “Catapult Sports”, utilizzato da squadre come Real Madrid e Chelsea, in grado di analizzare il carico di lavoro dei calciatori, evitando sovrallenamento e riducendo in questo modo il rischio di infortuni.

Big data e analisi tattica

Il ricorso a piattaforme come “Wyscout” consente agli allenatori professionisti di accedere a milioni di dati per studiare gli avversari e migliorare le strategie della propria squadra. Analizzare parametri come ad esempio i passaggi chiave oppure i duelli vinti in campo, diventano fondamentali per prendere le migliori decisioni.

A tal proposito ricordiamo che il Liverpool di Jürgen Klopp ha utilizzato questi sistemi di analisi dati per perfezionare il famoso “Gegenpressing”, studiando nello specifico i tempi di recupero palla e le transizioni.

Digitale e allenamento

Alcune squadre stanno sperimentando il digitale per simulare scenari di gioco realistici. I portieri, ad esempio, possono allenarsi contro i rigori virtuali calciati da giocatori specifici, imparando così le loro abitudini. Un’altra opportunità offerta dalla tecnologia.

Un’altra società del comparto, la “Rezzil”, ha sviluppato al riguardo un sistema che permette ai calciatori di ripetere situazioni tattiche in un ambiente simulato, accelerando in questo modo l’apprendimento.

VAR e supporto agli arbitri

Il Video Assistant Referee (VAR) ha suscitato polemiche negli scorsi anni ma appare evidente come il suo impatto sia stato importante nel ridurre gli errori decisionali. Anche i sistemi semi automatici di offside hanno contribuito a supportare gli arbitri, una serie di strumenti che combinano telecamere ad alta velocità a sofisticati algoritmi.

Secondo la FIFA, l’accuratezza delle decisioni arbitrali è migliorata dopo l’introduzione del VAR, toccando percentuali di oltre il 98%.

La tecnologia coinvolge i fan

L’utilizzo di dati avanzati non è riservato solo agli allenatori e agli addetti ai lavori. Anche i tifosi possono sfruttare queste informazioni per approfondire la loro conoscenza del calcio e analizzare con maggiore consapevolezza ogni match.

Le piattaforme dedicate alle scommesse calcistiche integrano statistiche dettagliate, offrendo strumenti per valutare quote e prestazioni basandosi su dati concreti. Dall’analisi del rendimento di una squadra in trasferta alla valutazione della forma di un attaccante sotto porta, la tecnologia consente di interpretare meglio ogni aspetto del gioco.

Questo approccio trasforma ogni partita in un’esperienza più coinvolgente, dando ai tifosi la possibilità di seguire il calcio con uno sguardo più analitico e immersivo.