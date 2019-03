Terremoto: due scosse di magnitudo 3.1 a largo delle Marche. I rilevamenti dell’Ingv individuano l’epicentro a 10-18 km di distanza da Pedaso, vicino a Fermo. Non si segnalano danni

La terra trema ancora a largo delle Marche: due scosse di terremoto di magnitudo 3.1 sono state registrate ieri sera davanti alla costa fermano-picena.

Stando ai rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), le scosse sono avvenute alle 21:59 e alle 23:03 con ipocentro tra gli 11 e i 19 km di profondità ed epicentro tra e 10 e i 18 km di distanza da Pedaso (Fermo).

La scossa è stata percepita per pochissimi istanti con tremori e boati. Per fortuna non sono stati segnalati danni a persone o a cose.