Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli interviene per dire la sua sul futuro del Governo dopo le polemiche sul TAV: “Il Governo non cadrà”

Sono giorni bollenti all’interno del Governo per quanto riguarda la questione TAV. Domani infatti al Senato ci sarà il voto sul TAV che divide le compagini di Governo Lega e Movimento 5 Stelle. Dopo le dichiarazione di Salvini in merito alla posizione in Parlamento dei 5 stelle, è arrivata pronta la replica del Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: “la mozione dei 5 stelle riguarda il Parlamento, e non il Governo che per questo non cadrà. Il Parlamento è il luogo dove è stato approvato quel decreto ed è il luogo dove si deciderà il da farsi“.

“Il TAV è un’opera fondamentale per il paese, un voto contrario sarebbe una sfiducia nei confronti del premier Giuseppe Conte che ha riconosciuto che costerebbe meno finire l’opera. Un voto contrario sarebbe uno schiaffo in faccia agli italiani che vogliono treni, porti e aeroporti. Vedremo cosa succederà in Parlamento“. Queste le parole del Ministro degli Interni Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione del nuovo hub ferroviario di Milano Rogoredo.

“Salvini deve capire che non sta governando con Berlusconi ma con una forza politica che mantiene la schiena dritta e che opera solo per il bene del paese” è la replica forte del Ministro Toninelli.