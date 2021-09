Torino, scoppia un grosso incendio in Piazza Carlo Felice

Palazzo in fiamme a Piazza Carlo felice Torino, le fiamme fanno crollare parte del solaio. Cinque i feriti, situazione critica

Torino, paura a Piazza Carlo Felice dove questa mattina scoppiato un grande incendio. Le fiamme sarebbero partite dalla mansarda di un palazzo. Ancora sconosciute le cause che hanno appiccato l’incendio. L’incendio ha colpito un’edificio posto tra Via Lagrange e Piazza Carlo Felice.

Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco di Torino con autoscala mentre la colonna di fumo nero è visibile da varie zone della città. Quando le fiamme sembravano ormai domate l’edificio in fiamme ha registrato un crollo del solaio.

L’evento purtroppo ha registrato 5 feriti, si tratta di due agenti di polizia e un operaio, che hanno riportato lievi ustioni ed escoriazioni, e di due condomine, fuori casa quando è scoppiato l’incendio, che hanno accusato leggeri malori. Una donna, proprietaria di un alloggio nell’edificio in fiamme, è stata soccorsa dai sanitari del 118 in quanto ha avuto un malore quando ha visto il fumo.

“La situazione è critica. Ora il fuoco sta correndo e stiamo ponendo azione di sbarramento con lanci d’acqua in condizioni particolarmente difficili, ma conto che ce la faremo”. Questa l’opinione del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Torino, Agatino Carrolo, che dopo ore di operazioni di spegnimento fa il punto della situazione. “C’è stato qualche crollo parziale di controsoffitto – aggiunge – il fuoco è ancora attivo”. Il numero delle persone evacuate dall’edificio è salito a una sessantina, “tutte in salvo” sottolinea Carrolo. Per quanto riguarda le cause del rogo il comandante è cauto. “Prima dobbiamo spegnere incendio poi il nucleo investigativo antincendio della polizia giudiziaria di Torino effettuerà le dovute indagini. Al momento non possiamo dire nulla”.