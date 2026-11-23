di Redazione ZON

In sintesi. Daniele Gattano e Pasquale La Rocca, entrambi Leali, sono i vincitori della seconda edizione di The Traitors Italia, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi. Al termine del sesto e ultimo episodio si sono divisi il montepremi di 83mila euro: ciascuno ha ottenuto 41.500 euro, dopo aver eliminato Giulia Salemi.

I punti chiave Daniele Gattano e Pasquale La Rocca, entrambi Leali, hanno vinto The Traitors Italia 2, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi.

Il montepremi di The Traitors Italia 2 è di 83mila euro: Daniele Gattano e Pasquale La Rocca ricevono 41.500 euro a testa.

Lorella Cuccarini è stata l’ultima Traditrice smascherata di The Traitors Italia 2, votata all’unanimità dopo Awed e Valentina Nappi.

Daniele Gattano e Pasquale La Rocca hanno votato contro Giulia Salemi e l’hanno eliminata, restando soli nella Fortezza.

Nella prima edizione di The Traitors Italia, nel 2025, ha vinto il Traditore Giuseppe Giofrè con un montepremi di 100mila euro.

Daniele Gattano e Pasquale La Rocca hanno vinto The Traitors Italia 2, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi. Entrambi Leali, si sono divisi il montepremi di 83mila euro: 41.500 euro a testa.

La seconda stagione di The Traitors Italia si è chiusa con il sesto e ultimo episodio. Nel 2025 la prima edizione l’aveva vinta un Traditore, Giuseppe Giofrè, mentre stavolta tutti i Traditori sono stati smascherati prima del verdetto.

Come Lorella Cuccarini è stata smascherata come ultima Traditrice

L’episodio finale di The Traitors Italia 2 si è aperto con la prova della Maledizione. Filippo Magnini l’ha persa contro Lorella Cuccarini, che in quanto Traditrice godeva ancora di una protezione speciale.

Alla Tavola Rotonda successiva Lorella Cuccarini ha cercato di spostare i sospetti su Biondo, senza riuscirci. Gli altri concorrenti l’hanno votata all’unanimità: è stata l’ultima Traditrice a uscire, dopo Awed e Valentina Nappi.

Nella discussione, Jolanda Renga ha ricordato un occhiolino che Awed aveva rivolto ad Alessia Marcuzzi durante una votazione precedente. Quel dettaglio ha rafforzato i dubbi degli altri concorrenti.

Perché Jolanda Renga e Giulia Salemi sono state eliminate

Alla Cerimonia delle Polveri i concorrenti hanno eliminato Biondo all’unanimità. In gara sono rimasti in quattro: Jolanda Renga, Giulia Salemi, Daniele Gattano e Pasquale La Rocca.

Giulia Salemi e Jolanda Renga volevano chiudere la partita, mentre Daniele Gattano e Pasquale La Rocca preferivano continuare. I due uomini hanno votato Jolanda Renga, le due donne Daniele Gattano: il risultato è stato un pareggio, ripetuto anche alla seconda votazione.

Jolanda Renga ha provato a cambiare voto indicando Pasquale La Rocca, sperando che Giulia Salemi restasse sulla posizione iniziale. Giulia Salemi ha invece votato come gli altri e Jolanda Renga è stata eliminata.

Il colpo di scena finale: i due rimasti erano entrambi Leali

Rimasta con due compagni, Giulia Salemi ha chiesto ancora di fermare il gioco. Daniele Gattano e Pasquale La Rocca hanno votato contro di lei e l’hanno eliminata, restando soli nella Fortezza.

Solo a quel punto è arrivata la conferma: nessun Traditore era rimasto in gioco. Le ultime eliminazioni sono nate dal timore che ce ne fosse ancora uno, non dalla presenza di un nemico nascosto.

Edizione Vincitori Ruolo Montepremi The Traitors Italia (2025) Giuseppe Giofrè Traditore 100mila euro The Traitors Italia 2 Daniele Gattano e Pasquale La Rocca Leali 83mila euro, 41.500 a testa

Secondo Orgoglio Nerd, Daniele Gattano e Pasquale La Rocca hanno scelto di destinare in beneficenza metà della somma vinta.

Domande frequenti Chi ha vinto The Traitors Italia 2? The Traitors Italia 2 è stato vinto da Daniele Gattano e Pasquale La Rocca, entrambi Leali. Sono rimasti soli nella Fortezza dopo aver votato contro Giulia Salemi, nel sesto e ultimo episodio. Quanto hanno vinto Gattano e La Rocca a The Traitors Italia 2? Il montepremi di The Traitors Italia 2 è di 83mila euro. Daniele Gattano e Pasquale La Rocca se lo sono diviso: 41.500 euro a testa. Chi era l’ultima Traditrice di The Traitors Italia 2? L’ultima Traditrice smascherata è stata Lorella Cuccarini, votata all’unanimità alla Tavola Rotonda. Prima di lei erano usciti gli altri due Traditori, Awed e Valentina Nappi. Alla fine di The Traitors Italia 2 c’erano ancora Traditori in gioco? No, nessun Traditore era rimasto in gioco: erano stati tutti smascherati prima del verdetto. Le ultime eliminazioni, quella di Jolanda Renga e quella di Giulia Salemi, sono nate dal timore che ce ne fosse ancora uno. Cosa faranno Gattano e La Rocca con i soldi vinti a The Traitors Italia 2? Secondo Orgoglio Nerd, Daniele Gattano e Pasquale La Rocca hanno scelto di destinare in beneficenza metà della somma vinta.

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Fonte: BadTaste · Everyeye Serie TV · IlSussidiario.net