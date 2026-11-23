di Redazione ZON

In sintesi. Emily in Paris 6, la sesta e ultima stagione della serie creata da Darren Star con Lily Collins, esce su Netflix il 24 dicembre 2026. Netflix ha pubblicato il teaser ufficiale, che porta Emily Cooper in Grecia con Mindy Chen e mostra il nuovo incontro con Gabriel. Tra le ambientazioni c’è anche Monaco.

I punti chiave Emily in Paris 6 è la sesta e ultima stagione della serie creata da Darren Star.

Netflix pubblica la sesta stagione di Emily in Paris il 24 dicembre 2026, la vigilia di Natale.

Il teaser di Emily in Paris 6 mostra Emily Cooper in Grecia con Mindy Chen e il nuovo incontro con Gabriel.

Lily Collins interpreta Emily Cooper e Lucas Bravo interpreta Gabriel nella stagione finale.

Netflix ha annunciato nel maggio 2026 la conclusione della serie, il cui debutto risale all’ottobre 2020.

Attenzione: spoiler. Netflix ha pubblicato il teaser ufficiale di Emily in Paris 6, la sesta e ultima stagione della serie con Lily Collins, in uscita su Netflix il 24 dicembre 2026.

Cosa mostra il teaser della sesta stagione di Emily in Paris

Il teaser ripercorre i momenti principali delle stagioni precedenti: il primo incontro di Emily Cooper con Gabriel, il lavoro nell’agenzia di Sylvie, le amicizie e gli amori. Poi anticipa alcune immagini inedite della stagione finale.

Le nuove immagini portano Emily in Grecia insieme a Mindy, tra paesaggi assolati e yacht. Qui Emily incontra di nuovo Gabriel, interpretato da Lucas Bravo. Il teaser non rivela quale direzione prenderà la loro storia.

Emily dovrà scegliere tra carriera, amore e vita a Parigi

Secondo la sinossi ufficiale, nella sesta stagione Emily affronta conflitti di lavoro inaspettati e rapporti personali sempre più complessi. Le nuove circostanze la costringono a rivedere le proprie priorità e a chiedersi dove vuole costruire la sua vita.

Tra le ambientazioni della stagione ci sono la Grecia e Monaco. Parigi resta il cuore della serie.

Nella quinta stagione Emily ha avuto una relazione con Marcello Muratori, interpretato da Eugenio Franceschini, erede di un’azienda italiana di cashmere. I due si sono separati perché Marcello voleva Emily accanto a sé nella gestione dell’azienda di famiglia, mentre lei non voleva rinunciare alla carriera e alla vita costruita a Parigi.

Dopo la rottura, Gabriel ha inviato a Emily una cartolina dalla Grecia. Nel messaggio la invitava a raggiungerlo sullo yacht del suo capo.

Chi resta nel cast della stagione finale

Nella sesta stagione tornano i volti storici della serie creata da Darren Star. Questi sono i principali interpreti confermati:

Lily Collins è Emily Cooper.

Philippine Leroy-Beaulieu è Sylvie Grateau.

Ashley Park è Mindy Chen, la migliore amica di Emily.

Lucas Bravo è Gabriel, lo chef al centro della vita sentimentale di Emily.

Lucien Laviscount è Alfie.

Samuel Arnold è Julien.

Bruno Gouery è Luc.

William Abadie è Antoine Lambert.

Minnie Driver è Princess Jane.

Paul Forman è Nicolas de Léon.

Mindy, nella quinta stagione, ha accettato la proposta di matrimonio di Nicolas, pur dovendo fare i conti con i sentimenti e le attenzioni di Alfie.

Quando esce Emily in Paris 6 su Netflix

Netflix ha fissato l’uscita della sesta stagione di Emily in Paris al 24 dicembre 2026, la vigilia di Natale.

Dato Informazione Titolo Emily in Paris 6 Piattaforma Netflix Uscita 24 dicembre 2026 Protagonista Lily Collins Creatore Darren Star Stagione Sesta e ultima

Netflix aveva annunciato la conclusione della serie con la sesta stagione nel maggio 2026. Il debutto di Emily in Paris risale all’ottobre 2020.

Il creatore Darren Star ha definito il progetto un viaggio straordinario. Ha ringraziato il cast, la troupe e il pubblico che ha seguito le avventure di Emily.

Domande frequenti Quando esce Emily in Paris 6 su Netflix? Emily in Paris 6 esce su Netflix il 24 dicembre 2026, la vigilia di Natale. È la sesta e ultima stagione della serie con Lily Collins. Emily in Paris 6 è l’ultima stagione? Sì, la sesta stagione è l’ultima. Netflix ha annunciato la conclusione della serie nel maggio 2026, mentre il debutto di Emily in Paris risale all’ottobre 2020. Dove è ambientata Emily in Paris 6? Tra le ambientazioni della sesta stagione ci sono la Grecia e Monaco. Parigi resta il cuore della serie. Chi sono gli attori di Emily in Paris 6? Tornano Lily Collins nel ruolo di Emily Cooper, Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen) e Lucas Bravo (Gabriel). Nel cast ci sono anche Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Minnie Driver e Paul Forman. Cosa mostra il teaser di Emily in Paris 6? Il teaser ripercorre i momenti principali delle stagioni precedenti e anticipa immagini inedite della stagione finale. Emily Cooper è in Grecia con Mindy Chen e incontra di nuovo Gabriel, ma il teaser non rivela come proseguirà la loro storia.

Immagine di repertorio

Fonte: La Nouvelle Vague Magazine