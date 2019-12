Iniziate alle ore 16 italiane le sei ore di dibattito sul possibile impeachment che vede coinvolto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump

Ore concitate per il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sono iniziate alle ore 16 le sei ore di dibattito sul possibile impeachment di Trump. Quindi, via al voto che decreterà se ufficializzare o meno lo stato di impeachment del Presidente. L’iter prevede un voto alla Camera che probabilmente darà l’ok per procedere data la netta maggioranza dei democratici. Mentre le cose sono un pò diverse in Senato che potrebbe evitare l’impeachment.

Sicuramente nelle prossime ore si saprà di più. Le accuse rivolte al Presidente Donald Trump sono abuso di potere e ostruzione ai lavori del Congresso. Nella storia americana solo due Presidenti sono Andrew Johnson e Bill Clinton che sono stati poi successivamente assolti. Mentre, Richard Nixon si dimise dalla presidenza prima che la Camera si esprimesse in merito al suo caso. In sintesi, nella storia americana non si è mai verificato un caso di impeachment completo in seguito al quale è conseguita la rimozione dal ruolo.

In questo momento comunque la politica statunitense è interamente concentrata sul caso impeachment e nelle prossime ore si avranno più notizie sul coinvolgimento del Presidente per i due capi d’accusa.

