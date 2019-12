La Camera approva con 230 si l’impeachment che vede coinvolto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il terzo nella storia statunitense

Donald Trump è il terzo Presidente della storia degli Stati Uniti d’America ad essere accusato di impeachment. Infatti, ieri, la Camera ha votato per lo stato di accusa del Presidente con 230 voti favorevoli. Ora la mozione passerà al vaglio del Senato che, con molta probabilità, scagionerà Trump dalle accuse mosse nei suoi confronti. Comunque, con il si che arriva dalla Camera, è ufficialmente il terzo presidente della storia statunitense ad essere formalmente accusato di impeachment. In precedenza solo Johnson e Clinton sono stati accusati, mentre Nixon si dimise prima del voto della Camera.

La scena politica sarà occupata da questo scandalo per molto tempo. Ora il prossimo step, ovvero il voto al Senato, si concluderà entro tre mesi. La procedura è stata avviata dopo le numerosi pressioni alla portavoce della Camera Nancy Pelosi. Le parole di Donald Trump dopo il voto di ieri con 230 si e 197 no: “Fazioso e fuorilegge è una marcia verso il suicidio politico dei democratici“. Gli unici due democratici che hanno votato no sono stati Collin Peterson del Minnesota e Jeff Van Drew del New Jersey.

