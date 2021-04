Alla Dacia Arena si sfidano Udinese e Torino nell’anticipo della 30esima giornata di Serie A. Granata alla disperata ricerca di punti salvezza: in attacco il tandem Belotti-Sanabria

Dopo aver fermato la Juventus nel derby, questa sera alle 20:45, il Torino di Davide Nicola fa tappa alla Dacia Arena dove proverà a raccogliere punti salvezza. L’Udinese invece vuole replicare la vittoria nel girone d’andata quando si impose per 3-2 grazie al gol decisivo di Nestorovski.

QUI UDINESE – Per Gotti squadra quasi al completo e quindi in campo i titolari. Nel consueto 3-5-1-1, in porta Musso e linea difensiva composta da Becao, Bonifazi e Samir. Sulle fasce spazio a Striger Larsen e Molina mentre a centrocampo ad orchestrare ci saranno De Paul, Pereyra ed Arslan. In attacco Forestieri insidia Pereyra per un posto da titolare dietro alla punta Llorente.

QUI TORINO – Nicola invece deve fare i conti, tra Covid e infortuni, a tre assenze pesanti. Sirigu, Lyanco e Singo sono out e il tecnico deve rivedere qualcosa. Al posto di Sirigu pronto Milinkovic-Savic, mentre Lyanco sarà sostituito da Buongiorno. Sulle fasce, senza l’assenza di Singo pesa molto ma ci saranno Ansaldi e Murru. A centrocampo l’ex di turno Mandragora sarà affiancato da Rincon e Verdi. In attacco tandem Belotti-Sanabria.

Dove vedere il match

Udinese-Torino, in programma alle 20:45, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Per potere seguire la partita bisognerà dunque usufruire dell’app DAZN oppure è disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky.

Le probabili fomazioni di Udinese-Torino

Udinese (3-5-1-1) Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. – Gotti

Torino (3-5-2) Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Verdi, Murru; Sanabria, Belotti. All. – Nicola