Ulivo tagliato illegalmente in pieno giorno a Nocera Inferiore

di Marisa Fava

Un episodio di vandalismo ambientale ha scosso la città nella mattinata di ieri, quando uno sconosciuto ha tagliato con una motosega un ulivo e alcune palme in Largo Caduti Civili di Guerra a Nocera Inferiore.

L’accaduto ha suscitato forte indignazione tra i cittadini, sia per la gravità del gesto sia perché l’azione sarebbe avvenuta in pieno giorno, in una zona frequentata del centro urbano.

Indagini affidate alla Polizia Locale

Sul caso sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale, che sta analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nell’area per cercare di identificare il responsabile.

L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali elementi utili alle indagini.

Sdegno in città

L’episodio ha provocato numerose reazioni di condanna. Il gesto è stato definito grave perché colpisce il patrimonio verde cittadino e, più in generale, il rispetto degli spazi pubblici e della comunità.

Da più parti è arrivato anche l’invito a segnalare situazioni sospette o criticità attraverso i canali ufficiali, così da favorire controlli più tempestivi e tutelare il territorio.