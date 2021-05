Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Lunedì 24 Maggio si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Potrebbe interessarti:

Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Nella puntata di oggi dovremmo vedere la scelta finale di Giacomo. Il tronista è rimasto ormai da settimane con solo due corteggiatrici, Martina e Carolina. Entrambe molto prese dal ragazzo, nelle ultime esterne avevano dimostrato di tenerci molto e di aver iniziato a provare forti sentimenti per lui; cosa che non renderà semplice la scelta del Tronista.

Giacomo però, dopo aver guardato le ultime esterne con le corteggiatrici, finirà per scegliere Martina a cui dirà che nell’ultimo periodo sentiva che il suo cuore batteva per lei. I due balleranno un lento abbracciandosi e baciandosi con le mascherine per rispettare le norme Covid.

In studio presenti anche Samantha e Massimiliano, i tronisti che hanno accompagnato Giacomo in questo lungo percorso che lo ha portato a trovare finalmente l’amore tanto desiderato. Ovviamente, lacrime amare per Carolina la corteggiatrice rifiutata, che comunque in questi mesi aveva iniziato ad innamorarsi del ragazzo. Che magari Maria de Filippi colmerà questo amore dandole il trono nella nuova stagione di Uomini e Donne?