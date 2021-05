Una puntata ricca di emozioni e sorprese, quella che aspetta tutti i fan di Uomini e Donne. Sembra, infatti, che la tronista Samantha Curcio abbia finalmente fatto la sua scelta

Stando alle ultime anticipazioni del programma Uomini e Donne (in onda su Canale 5), la grande protagoniste della puntata che andrà in onda oggi pomeriggio sarà proprio Samantha Curcio. La tronista infatti oggi farà la sua scelta, che sembra che sia ricaduta proprio sul corteggiatore Alessio Ceniccola, che ha superato il suo rivale: Bohdan Beyba. Un pomeriggio intenso ed emozionante, quello che aspetta tutti i fan, visto che l’avventura della Curcio troverà finalmente una lieta conclusione.

Sempre tenendo conto delle recenti indiscrezioni, durante la puntata saranno presenti, in veste di ospiti, anche la coppia del trono over formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. In una recente intervista rilasciata al settimanale di Uomini e Donne, sembra che i due stiano attraversando un momento di crisi. Motivo per cui, è indispensabile che la coppia si confronti faccia a faccia in studio.

Sembra che il motivo di tale crisi, sia dovuto al fatto che Roberta non sta attraversando un periodo felice. Lei stessa ha confessato: È tutto più freddo. Nonostante continuiamo a vederci ogni quindici giorni, esattamente come prima, e ci sentiamo spesso perché devo capire se siamo compatibili. Ma credo che a volte l’amore non basti. C’é stata sicuramente una battuta d’arresto sentimentale, ma d’altronde anche dall‘altra parte non sento questo amore folle nei miei confronti”.

Non resta che vedere l’ultimissima puntata di Uomini e Donne,per vedere come si risolverà la situazione!