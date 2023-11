Vaticano: “Sì al battesimo di trans e gay”

di Rita Milione

Il Vaticano, attraverso una nota, ha fatto sapere che persone transgender e figli di coppie LGBT potranno ricevere il battesimo. Inoltre, coppie gay e persone trans potranno essere testimoni di nozze e padrini e madrine di battesimo. A dare il via libera è stato Papa Francesco che ha controfirmato una dichiarazione del prefetto del Dicastero, il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez.

Secondo il Pontefice, le persone transgender che si sottopongono a trattamento ormonale e intervento chirurgico di riattribuzione del sesso (dunque coloro che iniziano il percorso di transizione ricorrendo alla chirurgia), possono ricevere il battesimo. Papa Francesco, firmando il documento, ha chiarito che per il Vaticano può essere battezzato anche un figlio di una coppia omogenitoriale adottato o concepito tramite gestazione per altri.

Si affronta anche il problema dei genitori gay o di quelli che hanno avuto il figlio attraverso la gestazione per altri. “Due persone omoaffettive possono figurare come genitori di un bambino, che deve essere battezzato, e che fu adottato o ottenuto con altri metodi come l’utero in affitto?”, chiedeva al Vaticano il vescovo del Brasile. La risposta del Dicastero della Fede: “Perché il bambino venga battezzato ci deve essere la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica“.