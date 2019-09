Vittorio Brumotti aggredito a Pescara. Questa volta insieme alla troupe

Ennesima aggressione per l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti. Questa volta è accaduto a Pescara, coinvolta anche la troupe

Continuano le aggressioni ai danni di Vittorio Brumotti. L’inviato del programma Striscia la Notizia, conduce da anni in tutta Italia una battaglia alla scoperta della malavita organizzata nei quartieri particolarmente sensibili.

Questa volta si trovava a Pescara, insieme alla sua troupe, mentre seguiva le indagini relative a due donne arrestate per spaccio. In particolar modo, la vicenda è avvenuta nel quartiere Rancitelli, nella zona del Ferro di Cavallo. Brumotti si è recato sul posto e qui, alcuni abitanti del posto, lo hanno accolto in malo modo.

Secondo quanto riportato su IlPescara, alla vista delle telecamere, diverse persone hanno accerchiato il giornalista e la troupe, prima minacciandoli e insultandoli e poi spintonandoli violentemente. La pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Investigativo presente sul posto è immediatamente intervenuta, ma ci son voluti i rinforzi per placare gli animi degli aggressori.

Un operatore della troupe, in seguito a calci e pugni subiti su tutto il corpo, è rimasto ferito riportando una prognosi di 15 giorni all’ospedale di Pescara per lesioni ed escoriazioni.

“Oggi in un video ho potuto constatare che sia i giornalisti che i poliziotti della volante intervenuti hanno rischiato. Non si può combattere da soli contro una folla inferocita. Cosa sta aspettando chi ci governa? Che ci scappi morto? Stiamo diventando la vergogna d’Italia e tutto questo non è accettabile. Pescara è una città magnifica ed i pescaresi sono persone rispettabili, non possono essere denigrati e sviliti davanti ad una nazione intera perché qualcuno non svolge il suo ruolo come dovrebbe. La mia solidarietà va ai giornalisti e agli uomini dello stato che ogni giorno sulle strade compiono il proprio dovere anche a rischio della vita. E’ a loro e a tutti i cittadini onesti che la politica e gli organi preposti al controllo devono un intervento immediato“- Così si è espresso in merito il Consigliere Regionale Domenico Pettinari, che in seguito all’accaduto ha definito Pescara “la vergogna d’Italia”.

Leggi anche