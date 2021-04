Dopo 16 anni di attività, il celebre sito Yahoo Answers che permetteva di ricevere risposte chiude dal 4 maggio: l’addio avverrà in tre step

Yahoo Answers chiuderà definitivamente i battenti.

Il servizio gratuito che permetteva di porre domande e ricevere risposte su vari argomenti, operativo per ben 16 anni, non sarà più accessibile dal prossimo 4 maggio. Dal 20 aprile, invece, il sito sarà ancora visibile ma non sarà possibile creare interazione in alcun modo. Questo il comunicato ufficiale: “Il sito di Yahoo Answers verrà chiuso il 4 maggio 2021 (ora della costa est degli USA) e dal 20 aprile 2021 (ora della costa est degli USA) sarà in modalità di sola lettura. Non verranno apportate modifiche ad altre proprietà o servizi di Yahoo o al tuo account Yahoo.”

Tre step fondamentali prima di dire addio alla piattaforma

Nello specifico, il congedo di Yahoo Answers avverrà in tre step fondamentali da ricordare:

dal 20 aprile non potranno essere pubblicare nuove domande né risposte alle domande di un altro utente

non potranno essere pubblicare nuove domande né risposte alle domande di un altro utente dal 4 maggio il sito non sarà accessibile e si verrà reindirizzati alla home di Yahoo

il sito non sarà accessibile e si verrà reindirizzati alla home di Yahoo Fino al 30 giugno ogni utente potrà scaricare i propri contenuti (ovvero l’elenco delle domande e delle risposte formulate dall’utente, oltre a tutte le immagini)

Le motivazioni

Rispetto alle motivazioni da cui è derivata la decisione di oscurare la piattaforma, nel comunicato si legge: “Sebbene Yahoo Answers fosse una volta una parte fondamentale dei prodotti e dei servizi di Yahoo, ha perso popolarità nel corso degli anni poiché le esigenze dei nostri membri sono cambiate. Con questo in mente, abbiamo deciso di deviare le risorse dedicate a Yahoo Answers per investire in prodotti che meglio servono i nostri membri e che soddisfano l’impegno di Yahoo di fornire contenuti affidabili e di prima qualità“. I ringraziamenti finali recitano: “Grazie per il tuo contributo a Yahoo Answers. Siamo orgogliosi e onorati di averti aiutato a connetterti e ad imparare dalla comunità Yahoo negli ultimi sedici anni“.