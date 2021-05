1 Eventi storici

325 – Primo concilio di Nicea: primo “concilio ecumenico” della chiesa cristiana

526 – Un terremoto uccide più di 300.000 persone in Siria e Antiochia

685 – Nella battaglia di Dunnichen i Pitti sconfiggono l’esercito dei northumbriani di re Ecgfrith

1293 – Re Sancho IV di Castiglia crea l’Universidad Complutense de Madrid

1303 – Viene firmato il Trattato di Parigi del 1303 per porre fine alla guerra tra Regno di Francia e Regno d’Inghilterra

1427 – Guerra tra Repubblica di Venezia e Ducato di Milano, i milanesi sono sconfitti a Brescello

1497 – Giovanni Caboto salpa da Bristol sulla sua nave, il Mathew, in cerca di una rotta verso ovest (altri documenti indicano come data il 2 maggio)

1498 – L’esploratore portoghese Vasco de Gama arriva a Kozhikode (precedentemente nota come Calicut), in India

1570 – Abraham Ortelius pubblica il primo moderno atlante

1690 – L’Inghilterra approva l’Atto di Grazia, perdonando i seguaci di Giacomo II

1795A Parigi l’ultima sollevazione montagnarda detta del 1 pratile: essa segnò la definitiva caduta del ‘partito giacobino’.

A Palermo viene eseguita la condanna a morte di Francesco Paolo Di Blasi, accusato di congiura per l’istituzione di una Repubblica Siciliana.

1815 – Guerra austro-napoletana: con il trattato di Casalanza, firmato presso Capua e che pone fine alla guerra, il Regno di Napoli è dato nuovamente ai Borbone.

1845 – Le navi HMS Erebus e HMS Terror con 134 uomini guidati da John Franklin, salpano dal Tamigi iniziando una disastrosa spedizione alla ricerca del passaggio a nord-ovest

1859 – Seconda guerra di indipendenza italiana: Battaglia di Montebello

1861La Carolina del Nord secede dagli Stati Uniti d’America ed entra a far parte degli Stati Confederati d’America.

Guerra di secessione americana: Il Kentucky proclama la sua neutralità, che durerà fino al 3 settembre, quando le forze confederate entrano nello stato

1862 – Il Presidente degli Stati Uniti Abramo Lincoln firma la conversione in legge dell’Homestead Act

1864 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Bermuda Hundred, In Virginia, 3.000 confederati e l.200 unionisti vengono uccisi in questa battaglia, vinta dell’Unione

1874 – Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame

1875 – Firma, da parte dei rappresentanti di 17 nazioni, della Convenzione del Metro con lo scopo di garantire misurazioni uniformi in tutto il mondo.

1882 – Triplice Alleanza tra Germania, Austria-Ungheria e Italia

1891 – Storia del cinema: Prima esibizione pubblica del kinetoscopio, prototipo di Thomas Alva Edison (mostrato nel laboratorio di Edison per un congresso della National Federation of Women’s Clubs)

1902 – Cuba ottiene l’indipendenza dagli Stati Uniti.

1915 – L’Italia, dopo il Patto di Londra, ratifica l’entrata in guerra contro gli imperi centrali della Triplice Alleanza

1916 – Il Saturday Evening Post pubblica il suo primo numero con una copertina di Norman Rockwell (“Boy with Baby Carriage”)

1920 – Montréal (Quebec): la stazione XWA trasmette la prima programmazione radiofonica regolare del Nord America

1927Trattato di Gedda: l’Arabia Saudita diventa indipendente dal Regno Unito.

Alle 7:52 del mattino, Charles Lindbergh decolla dal Roosevelt Field di Long Island (New York) per la prima trasvolata atlantica senza scalo (arriverà a Le Bourget, Parigi, alle 22:22 del 21 maggio), dopo 33 ore e 30 minuti di volo

1940 – Olocausto: i primi prigionieri arrivano nel nuovo campo di concentramento di Auschwitz

1941 – Seconda guerra mondiale: Battaglia di Creta, le truppe tedesche invadono Creta

1945 – Termina la Rivolta georgiana di Texel

1949 – Negli USA viene fondata l’AFSA (che diventerà in seguito l’NSA)

1954 – Chiang Kai-shek viene rieletto Presidente della Repubblica Cinese di Taiwan

1954 – Esce negli USA la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley.

1961 – Papa Giovanni XXIII pubblica la Lettera Enciclica “Mater et Magistra” sulla cristianità e il progresso sociale

1965 – Un Boeing 720-B pakistano si schianta durante l’atterraggio all’aeroporto del Cairo, Egitto: 121 vittime

1970 – Viene promulgato in Italia lo Statuto dei lavoratori

1973 – In un incidente al GP delle Nazioni di Monza muoiono i piloti Renzo Pasolini e Jarno Saarinen

1985 – Propaganda: Radio Marti inizia le trasmissioni da Cuba

1989 – L’esercito sudafricano inizia le operazioni di ritiro dalla Namibia in ottemperanza agli accordi per l’indipendenza del paese.

1990 – In Romania si tengono le prime elezioni presidenziali e parlamentari post-comuniste

1996 – A Cannatello, una contrada di Santa Margherita Belice (Agrigento), viene arrestato Giovanni Brusca, il boia della strage di Capaci

1999 – Omicidio D’Antona: a Roma le BR uccidono Massimo D’Antona, docente di diritto del lavoro all’Università “La Sapienza” di Roma

2002 – Viene ripristinata l’indipendenza di Timor Est

2004 – Israele/Rafah: durante l’operazione arcobaleno, iniziata il 15 maggio e aspramente criticata dall’ONU, l’esercito israeliano uccide Khalid Abu Anza, il locale capo di hamas

2006 – Completata in Cina la costruzione della Diga delle Tre Gole, la più grande opera idraulica del pianeta

2010 – L’istituto privato “J. Craig Venture Institute” di Craig Venter ha annunciato di aver creato la prima cellula sintetica capace di vivere e di riprodursi.

2012 – Un terremoto di magnitudo 6.0 colpisce la regione Emilia-Romagna uccidendo 7 persone e ferendone 50. La scossa viene avvertita in modo violento in tutto il Nord Italia.

Eclissi solare del 20 maggio 2012