1 Eventi storici

763 a.C. – Gli Assiri registrano un’eclissi solare

923 – Battaglia di Soissons: re Roberto I di Francia viene ucciso, re Carlo il Semplice viene arrestato dai sostenitori del duca Rodolfo di Borgogna

1094 – Reconquista: Valencia cade nelle mani di El Cid

1215 – Re Giovanni d’Inghilterra appone il sigillo reale sulla Magna Carta

1300 – Dante Alighieri viene eletto tra i Priori del comune di Firenze. Resterà in carica fino al 15 agosto dello stesso anno.

1389 – Battaglia del Kosovo: secondo il calendario giuliano, i turchi sconfiggono serbi e bosniaci

1444 – Cosimo il Vecchio fonda la Biblioteca Laurenziana

1520 – Papa Leone X minaccia di scomunicare Martin Lutero

1535 – Jacques Cartier è il primo europeo a raggiungere l’isola di Saint-Pierre

1616 – Pacifique Duplessis apre la prima scuola per bambini pellerossa in Canada, a Tadoussac

1656 – Bertuccio Valier viene eletto 102º Doge della Repubblica di Venezia

1667 – La prima trasfusione di sangue su un umano viene eseguita dal dottor Jean Baptiste. Egli trasfuse con successo del sangue di pecora in un ragazzo di 15 anni

1775 – Guerra d’indipendenza americana: George Washington viene nominato comandante in capo dell’Esercito statunitense

1776 – L’esercito americano del Congresso Continentale si ritira a sud, appiccando il fuoco a Montréal

1804 – Viene ratificato il XII emendamento della Costituzione americana

1814 – 500 americani attraversano il Lago Erie per incendiare e saccheggiare Port Dover e Long Point (Ontario)

1820 – Nell’ambito dei Moti del 1820-1821 a Palermo scoppia una rivolta indipendentista

1836 – L’Arkansas diventa il venticinquesimo stato degli USA

1844 – Charles Goodyear ottiene un brevetto per il suo processo di rafforzamento della gomma

1846 – Il Trattato dell’Oregon stabilisce il 49º parallelo Nord come confine tra Stati Uniti e Canada, dalle Montagne Rocciose allo Stretto di Juan de Fuca

1864 – Guerra di secessione americana: Inizia la Battaglia di Petersburg.

Viene fondato il Cimitero Nazionale di Arlington

Viene fondata la Croce Rossa Italiana, con il nome di Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra a Milano

1869 – John Wesley Hyatt brevetta la celluloide

1903 – l’assemblea nazionale serba elegge al trono Pietro Karagiorgiević e restaura la costituzione liberale del 1889

1905 – La principessa Margherita di Connaught sposa Gustavo, principe della Corona di Svezia

1909 – Rappresentanti da Inghilterra, Australia e Sudafrica si incontrano a Lords e formano l’Imperial Cricket Conference

1911 – La Tabulating Computing Recording Corporation (IBM) diventa una società per azioni

1917 – Papa Benedetto XV pubblica la Lettera Enciclica Humani generis redemptionem, sulla necessità della predicazione degli insegnamenti cristiani e sulla idoneità dei predicatori

1918 – Comincia la seconda battaglia del Piave

1919 – Alcock e Brown completano il primo volo transatlantico senza scalo atterrando a Clifden, Contea di Galway, Irlanda

1920 – Linciaggio di Duluth

1943 – Primo volo del bombardiere tedesco Arado Ar 234 Blitz, il primo bombardiere a getto prodotto in serie.

1944 – Seconda guerra mondiale: Gli Stati Uniti invadono Saipan

1957 – Viene fondata l’Università della tecnologia di Eindhoven

1959 – Italia: viene emanato il primo Testo unico del Codice della strada

1977 – il Commonwealth delle nazioni, per boicottare il regime di apartheid applicato in Sudafrica, sottoscrive l’accordo di Gleneagles decretando l’isolamento sportivo del Sudafrica

1978 – Giovanni Leone si dimette dalla carica di sesto presidente della Repubblica Italiana

1996 – A Manchester, Inghilterra, un attentato terroristico (una bomba) ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città

2011 – Eclissi totale di luna

2018 – Rilascio di Square Up, EP della band sudcoreana Blackpink.

2030 – Eclissi lunare parziale alle 18.33