ACEA Energia ha deciso di valorizzare l’identità aziendale ampliando i canali di comunicazione con i clienti e mettendo a disposizione le soluzioni più innovative per velocizzare al massimo le operazioni di contatto con i clienti B2B e i clienti Mass Market

Uno degli obbiettivi di ACEA Energia è quello di fornire offerte competitive e di operare in totale trasparenza con metodi efficaci e sistemi d’avanguardia, preservando il contatto diretto con i clienti al fine di migliorare i servizi di erogazione e assistenza. Ecco perché fra i nuovi vantaggi che l’azienda mette a disposizione c’è l’evoluzione della gestione dei canali social network, oltre al numero unico di assistenza clienti e le chat di assistenza presenti sul portale.

Il canale social di ACEA Energia dedicato al customer care

Attraverso i canali social, ACEA Energia si pone l’obbiettivo di migliorare la customer satisfaction dei clienti e garantire assistenza personalizzata su qualsiasi problema venga riscontrato nella fornitura. A partire da gennaio 2021 ACEA Energia ha introdotto nuovi esperti professionisti che presidiano costantemente la pagina aziendale di Facebook, al fine di effettuare un monitoraggio totale dei messaggi ricevuti attraverso il canale social.

Ogni messaggio è ricambiato con un feedback sia per quanto riguarda i servizi di competenza della pagina, sia per essere indirizzati ad un altro reparto. In questo modo è possibile risolvere ogni tipologia di problema riscontrato, perché ogni cliente viene sempre ricontattato. La passione e l’esperienza di oltre 100 anni nel settore rappresentano una valida garanzia per ogni cliente, che può usufruire di un servizio di assistenza all’avanguardia ed efficiente.

La Chat di Assistenza MyAcea

Sul sito è disponibile dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 17) la Chat Assistenza MyAcea, dove è possibile contattare gli operatori per segnalare un problema o per richiedere maggiori informazioni e/o assistenza. La sezione MyAcea predisposta nell’Area Clienti, consente di avere a disposizione tutti i servizi informativi riguardo i consumi, i costi e tutto ciò che è inerente ai dati della bolletta.

Il numero unico ACEA Energia Servizio Clienti

Questo servizio per i clienti è innovativo perché confluisce in un unico numero tutte le soluzioni di assistenza offerte dall’azienda. Il numero comprende tutti i contatti precedenti e consente di ottenere informazioni o richiedere assistenza sia per la vendita che per il post vendita . I servizi di vendita commerciale, post vendita gas, post vendita luce e le prenotazioni presso lo sportello attivo a Roma in Piazzale Ostiense, sono inclusi nel numero unico di ACEA Energia.

Sono presenti due numeri diversi a seconda del tipo di chiamata.

Il numero verde 800 38 38 38 è gratuito ed è disponibile per chi chiama da rete fissa.

Il numero per chi chiama da cellulare è 06 45 698 205, il servizio è a pagamento e il costo è relativo al gestore telefonico operativo sull’apparecchio che effettua la chiamata in uscita.

Per maggiori informazioni è possibile leggere l’articolo Come contattare ACEA Energia per Assistenza al cliente o per attivare un’offerta Luce e/o Gas presente su questo sito.

Per migliorare la customer satisfaction dei clienti ed essere presente in qualsiasi momento di bisogno, ACEA Energia mette a disposizione un team di esperti professionisti del settore, in grado di risolvere ogni problema e di rispondere a qualsiasi domanda in tempi veloci.

Per maggiori informazioni è possibile contattare uno di questi canali (per visitare la pagina Facebook di ACEA Energia basta cliccare qui).

Le offerte e i servizi di Acea Energia sono a portata a portata di mano per tutti i clienti che desiderano dare una svolta alla propria fornitura e assicurarsi un gestore di qualità, innovativo ed efficiente.