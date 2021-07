Da oggi è disponibile prenotare il repack dell’album d’esordio di AKA 7EVEN, contenente dei remix inediti di alcuni dei suoi brani più di successo

E’ disponibile da oggi, venerdì 2 luglio, “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” il repack dell’album d’esordio di AKA 7EVEN, contenente tra gli altri dei remix di ben tre brani: “Black”, “Blue” e “Luna”; remixati dai producer di Cosmophonix, il quale è sempre stato affianco di AKA 7EVEN e del suo team durante tutto il percorso artistico del musicista.

Potrebbe interessarti:

Nel frattempo, l’album self-titled “AKA 7EVEN” rimane disponibile in digitale; così com’è possibile acquistare delle copie autografate di cd e vinili. Per AKA 7EVEN, il successo non accenna a diminuire, tant’è che l’album è stato di recente certificato disco d’oro, mentre il suo singolo “Loca” già disponibile in radio e in digitale, ad oggi ha collezionato un totale di 95 milioni di streaming, fino ad ottenere la certificazione di disco di platino.

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, AKA 7EVEN si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione nella ventesima edizione di “Amici”, contraddistinguendosi per le proprie doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato disco di platino, e che ha poi raggiunto anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, Inoltre, “Mi manchi è stato l’ unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Inoltre, dopo Irama, Aka 7even è stato il primo artista di Amici a posizionarsi alla prima posizione della Top 50 Italia Spotify. Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca”, il suo ultimo singolo.

Il cantante ha anche fatto sapere di aver aggiunto delle nuove date all’ instore tour che lo sta portando in giro per l’Italia per presentare l’album d’esordio.

Ecco quali saranno i prossimi appuntamenti durante i quali l’artista incontrerà i fan per autografare le copie del disco:

Venerdì 2 luglio ore 18:00 – NOLA (NA) – HYRIA COMMERCIALE SPACE, Via Variante VII BIS, 64

Domenica 4 luglio ore 18:00 – REGGIO EMILIA – UCI CINEMAS ℅ cc I PETALI, Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 5

La tracklist ufficiale di “AKA 7EVEN SUMMER EDITION”:

Yellow

Eazy

Mille Parole

Fuori

Strike

Mi Manchi

Luna

Black

Blue

Loca

Rolly Stone

Torre Eiffel

Luna (Cosmophonix remix)

Black (Cosmophonix remix)

Blue (Cosmophonix remix)