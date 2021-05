Da ‘Bang Bang Baby’ alla collaborazione con Achille Lauro, ecco le novità italiane di Amazon Prime più attese della stagione estiva

Amazon Prime Video ha annunciato i titoli più attesi della stagione estiva. Oltre alla già attesissima The Wheel of Time, alla serie tratta dal Signore degli anelli di J.R.R. Tolkien, l’attenzione si concentrerà maggiormente sulle serie tv italiane: ecco alcuni titoli.

Tra i già noti abbiamo Bang Bang Baby, la storia a sfondo noir che racconta la Milano da bere degli anni 80′. Nel cast Adriano Giannini e Lucia Mascino. Vi sono poi i lavori in fase di lavorazione, come Everybody Loves Diamonds, ispirata al leggendario “colpo di Anversa”, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside con Kim Rossi Stuart che interpreterà (ovviamente) il ruolo del protagonista. Infine vi sarà The Bad Guy, serie black-comedy sulla mafia, prodotta da Nicola Giuliano e Carlotta Calori di Indigo Film e diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

La serie più attese, soprattutto dai giovani è Prisma, teen drama di Ludovico Bessegato (regista di SKAM Italia) e Alice Urciuolo. La storia è incentrata sulla vita di due gemelli omozigoti: stesso viso, ma personalità completamente opposte, uniche. “La normalità non esiste, ognuno è diverso quindi nessuno è diverso dichiara Bessegato. Si tratterà di una storia che avrà come tema l’identità di genere e la multiculturalità. La serie Amazon Prime è prodotta ancora una volta da Cross Productions, già madre di SKAM Italia.

Tra le produzioni di Amazon Prime anche un film tutto made in Italy Anni da cane di Fabio Mollo (Il Sud è niente, Il padre d’Italia), incentrato sulla vita di una adolescente (Aurora Giovinazzo, prossimamente anche nel cast dell’atteso Freaks Out di Gabriele Mainetti) che inizia a contare i suoi anni come quelli di un cane. Ad affiancarla nel cast volti noti del cinema italiano come Sabrina Impacciatore e Valerio Mastandrea. Vi sarà anche la digital star Marta Losito e addirittura l’artista del momento Achille Lauro guest star nel ruolo di sé stesso. Il cantante avrà anche un ruolo nella serie Prisma sopracitata, e nella seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo (nel cast Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, Diletta Leotta e Boss Doms).