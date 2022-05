Anticipazioni Don Matteo 13: cosa succederà nella settimana puntata?

Anticipazioni Don Matteo 13: ecco cosa succederà nella prossima puntata in onda il 17 maggio 2022

Anticipazioni Don Matteo 13: ecco cosa succederà nella settima puntata, in onda eccezionalmente martedì 17 maggio 2022. L’episodio dal titolo “Le colpe degli altri”, infatti non andrà in onda giovedì prossimo, lasciando il posto all’Eurovision Song Contest. Per tornare quindi a Spoleto bisognerà aspettare qualche giorno in più, ma con un doppio appuntamento. L’ottava puntata andrà in onda regolarmente giovedì 19 maggio.

Intanto ecco cosa succederà. Marco e Valentina sono ormai una coppia e non si nasconderanno più. La ragazza, inoltre, deciderà di vivere più intensamente possibile questa storia, perciò inizierà a coinvolgere il suo fidanzato in uscite e attività. I due avranno modo di trascorrere tanto tempo insieme, ma anziché unirli, questo rischierà di evidenziare la differenza d’età tra loro.

Nardi inizierà a rendersi conto di non riuscire a sostenere i ritmi frenetici a cui la sua fidanzata è abituata. Così, tra loro comincerà a serpeggiare la prima crisi. Marco sarà sempre più demoralizzato e deciderà di recarsi da Anna. Le chiederà possibili alternative per porre rimedio a questa situazione. La Capitana l’aiuterà, dimostrando una sincera amicizia?

Infine, anche per Anna ci sarà qualche novità. Tornerà il Colonnello Lucio Valente che le farà una proposta inaspettata, che però la sconvolgerà. Infine, sarà una puntata intensa anche per il Maresciallo Cecchini che si convincerà di portare sfortuna. Così, ogni volta che si imbatterà in qualcuno, proverà una forte angoscia.

