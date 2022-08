Aurora Ramazzotti è incinta: Eros e Michelle diventano nonni

A 25 anni Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta: “Eros e Michelle Hunziker sono molto emozionati”, assicurano i ben informati

Aurora Ramazzotti è incinta: la venticinquenne conduttrice e influencer, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti darà alla luce il suo primogenito a Gennaio 2023. La notizia è un’esclusiva del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini e in edicola domani, 31 Agosto 2022.

Solo poche settimane fa, lo stesso magazine aveva pizzicato Aurora e mamma Michelle nei pressi di una farmacia in Sardegna, dove stavano trascorrendo gli ultimi scampoli delle vacanze estive, per comprare un test di gravidanza. Da allora le speculazioni patinate avevano cominciato a rincorrersi ma, visto che la storia tra Michelle Hunziker e il bell’ortopedico Giovanni Angiolini è già giunta al capolinea, quel test non poteva che essere di Aurora.

La giovane Ramazzotti da cinque anni fa coppia fissa con Goffredo Cerza, ventiseienne di professione business analyst: l’arrivo della cicogna non farà altro che dare fondamenta ancora più solide alla loro relazione.

Come hanno accolto Eros e Michelle la notizia della gravidanza della loro figlia Aurora Ramazzotti? Con molta emozione, assicurano fonti vicine alla coppia (che negli scorsi mesi è stata al centro del gossip per un presunto riavvicinamento). “Saranno dei nonni molto… rock!”, scommettono i ben informati.