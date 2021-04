In vendita da oggi la mini serie fumetto che unisce Batman a Fortnite. Si intitola Batman Fortnite Punto Zero. Tra le skin anche Harley Queen

La storia di DC Comics si unisce all’innovazione di Epic Games. Batman incontra Fortnite in un connubio reso possibile grazie ad una serie di fumetti in vendita, da oggi, su Amazon, in edicola e nei negozi di fumetti. Il mondo del cavaliere oscuro incontra il Battle Royale in sei numeri che prendono il nome di Batman Fortnite Punto Zero. Il prezzo di ogni singola uscità è di tre euro e all’interno del fumetto è presente un codice con il quale è possibile scaricare nuove skins e armi da collezionare.

Col primo volume agli utenti verrà data la possibilità di scaricare la skin di Harley Queen Rinascita. Ma, con le prossime uscite, ci saranno anche il piccone Rampino Artigliato di Catwoman, il deltaplano Batman Zero Wing, il deltaplano del Distruttore Deathstroke, il dorso decorativo Vendetta di Harley Quinn e il piccone ascia Batarang. Inoltre, collezionando tutti i sei codici presenti all’intrno dei fumetti, sarà possibile ricevere l’armatura di Batman Zero Corazzato.

Una grande opportunità per i gamer più grandi che sono cresciuti con il personaggio di Batman, ma anche per i più piccoli che hanno così la possibilità di conoscere uno dei supereroi che hanno fatto la storia dei fumetti.