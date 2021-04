Il cantante Aiello è stato arrestato nella serata di ieri. Dopo il panico generale si è scoperto che era tutto uno scherzo de Le Iene

La notizia dell’arresto del cantante Aiello ha fatto nella serata di ieri il giro del web, lasciando tutti nell’incredulità. Aiello arrestato per “traffico internazionale di droga” si leggeva su tutti i social; solo dopo qualche minuto è stato confermato che era tutto uno scherzo de Le Iene, perfettamente organizzato. E, ovviamente, ben riuscito, essendosi sparsa la voce molto prima che lo scherzo potesse andare in onda.

Il noto cantante calabrese, infatti, che di punto in bianco è diventato un narcotrafficante internazionale colto sul fatto, in poco tempo ha anche scalato i trends di Twitter. Nonostante l’allarme lanciato alla stampa e ai fan, ancora nessun commento è stato rilasciato da Aiello. L’unico ad intervenire è stato Niccolò Devitiis de Le Iene, autore dello scherzo, che ha voluto tranquillizzare tutti. Nel frattempo, ancora non si sa quando lo scherzo verrà mandato in onda, ma sicuramente nelle prossime settimane, essendo Le Iene in programmazione per due sere a settimana.

Aiello intanto, in gara all’ultimo Festival di Sanremo, non è né il primo né sarà l’ultimo artista a subire uno scherzo da parte del noto programma. Di recente sono finiti nella rete del programma personaggi noti come Michele Cucuzza, Samantha De Grenet, Edoardo Stoppa. Così come nei mesi scorsi avevano fatto discutere molto gli scherzi a Fabio Caressa ed Elodie.