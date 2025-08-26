Battipaglia, ritrovato ordigno bellico della Seconda guerra mondiale lungo la Provinciale 135

di Redazione ZON

Battipaglia, 26 agosto 2025 – Momenti di tensione ieri lungo la Provinciale 135, nel comune di Battipaglia, dove è stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale. Il ritrovamento è avvenuto in un’area poco distante da un distributore di carburante.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a isolare l’area per garantire la sicurezza pubblica. L’allarme è scattato dopo che l’ordigno è stato individuato all’interno di una proprietà privata.

Le operazioni di bonifica saranno coordinate nei prossimi giorni dagli artificieri, che provvederanno a far brillare la bomba in condizioni di massima sicurezza.

Le autorità locali invitano la cittadinanza a mantenere la calma e a rispettare le disposizioni impartite dalle forze dell’ordine. «La sicurezza della comunità viene prima di tutto», fanno sapere dal Comune.