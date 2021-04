Reduce dal successo di Lol – Chi ride è Fuori, il comico triestino è protagonista su Amazon Prime Video della sit-com Before Pintus

Forte del successo della prima edizione italiana di Lol – Chi ride è fuori (qui tutte le notizie su una sempre più probabile seconda edizione), Amazon Prime Video continua ad investire sugli show comici rendendo disponibile da oggi, lunedì 19 Aprile 2021, la sitcom in otto puntate Before Pintus, che vede nel comico triestino lanciato da Colorado nel 2015 il solo mattatore.

Trama e ospiti dello show

Before Pintus racconta, tra finzione e aneddoti realmente accaduti, la scalata al successo di uno dei comici più apprezzati degli ultimi dieci anni, famoso per il suo format Sfighe (parodia del programma sportivo Sfide nata in seno alla fucina “Colorado” su Italia 1) e per le sue innumerevoli imitazioni, l’ultima in ordine di tempo quella dello chef Antonino Cannavacciuolo, tra i momenti imperdibili della prima stagione di Lol- Chi ride è fuori.

Nello show, Angelo è un ragazzo che da Trieste arriva a Milano per fare cabaret: tra un’esibizione malpagata e l’altra, egli sbarca il lunario servendo ai tavoli del FuJohn. ed è qui che una sera incontra Nello (Maurizio Casagrande), un professore precisino e fanatico del biologico che prende a cuore il suo sogno decidendo di ospitare Angelo a casa sua. Sul pianerottolo dell’appartamento, Angelo si imbatterà nella bella e stralunata vicina di casa Beatrice, per la quale egli presto si accorgerà di provare qualcosa di più di una semplice simpatia.

Oltre che dal cast fisso, ogni puntata di Before Pintus è animata da diversi ospiti, tra cui Nek, Claudio Cecchetto, Francesco Renga e Gloria Guida.