Bollette, il Governo interviene sui rincari in soccorso dei consumatori

Rincaro Bollette, Cingolani: “Aumento senza precedenti”. Il Governo prepara uno stanziamento straordinario dal valore di 3miliardi di euro

Il Governo interverrà a sostegno delle famiglie contro i rincari delle bollette, l’esecutivo prepara già sul tavolo un piano per stanziare circa 3 miliardi di euro per limitare in parte l’impatto dell’aumento.

Il rincaro delle bollette in questi mesi è un aumento senza precedenti, come annunciato lunedì scorso dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e che dovrebbe aggirarsi attorno al 40 per cento per l’elettricità e al 30 per cento per il gas. L’intenzione dell’esecutivo è quello di tutelare i consumatori dando vita ad uno stanziamento straordinario.

Oggi pomeriggio è già convocato un Consiglio dei ministri ma è molto probabile che la misura non verrà discussa, soprattutto per non sovrapporsi con il tema del green passo obbligatorio in azienda, ma potrebbe slittare alla riunione di giovedì prossimo: per fissare le nuove tariffe di luce e gas c’è, infatti tempo fino al 30 settembre.

Il governo, inoltre, sta lavorando a un secondo provvedimento che vedrà, però, la luce nelle prossime settimane. La legge di Bilancio prevedrà una voce apposita con cui verranno spostati una parte dei cosiddetti oneri impropri – quelli che non hanno niente a che fare sulla produzione di energia come gli inventivi alle rinnovabili – sulla fiscalità generale.