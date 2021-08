Bonus Draghi in arrivo, ecco di cosa si tratta e come ottenerlo

Detrazioni fiscali per i lavoratori e Bonus Draghi SAR, le nuove misure che l’esecutivo potrebbe approvare per i lavoratori

Nonostante il buon andamento del Pil in Italia permane la situazione di crisi del mercato del lavoro soprattutto a causa dei tanti licenziamenti effettuati nell’ultimo periodo, quasi mezzo milione di posti di lavoro in meno in un anno. L’esecutivo tenta così di ricucire la situazione con il cosiddetto Bonus Draghi.

Ovvero l’idea di permettere delle detrazioni per il mese di agosto 2021, particolarmente interessanti per tutti i lavoratori dipendenti con reddito compreso tra i 28.000 euro e i 55.000 euro annui e soprattutto con famiglie numerose.

Quindi secondo le linee guida dettate dal Ministero dell’economia i lavoratori dipendenti si vedrebbero applicare in busta paga delle detrazioni Irpef secondo la seguente tabella:

Per redditi fino ai 15 mila euro annui la tassazione sarà pari al 23%

Per redditi fra i 15 mila e i 28 mila euro la tassazione sarà pari al 27%

Per redditi compresi fra i 28 mila e i 55 mila euro, si avrà una tassazione pari al 38%

Per redditi fra i 55 mila e i 75 mila euro, sarà invece al 41%

Per redditi che sforano i 75 mila euro annui la tassazione supererà il 41% arrivando ad un 43% di trattenute Irpef.

Accanto alle detrazioni fiscali arriva anche l’idea del Bonus Draghi SAR che punta al supporto per i lavoratori, garantendo tra i 780 euro e i 1000 euro di indennizzo se ci si trova disoccupati. La misura prevede che si sia disoccupati da almeno 45 giorni. Quindi per un mese e mezzo devi avere qualcosa con cui sopravvivere. Inoltre devi garantire che tu abbia fatto almeno:

110 giorni di lavoro nell’ultimo anno;

di lavoro nell’ultimo anno; 440 ore di lavoro maturate complessivamente (ma solo se il lavoro era un part-time verticale).

Se si vuole vedere garantito il bonus 1000 euro. Mentre si parla di:

90 giorni di lavoro nell’ultimo anno;

di lavoro nell’ultimo anno; 360 ore di lavoro maturate complessivamente (ma solo se il lavoro era un part-time verticale).

Per avere 780 euro di Bonus SAR.

Come richiedere il Bonus

In attesa del nuovo decreto, in caso il taglio dell’Irpef attraverso il Bonus Draghi dovesse attuarsi, non ci sarà bisogno di richiedere in alcun modo le detrazioni, le quali verranno automaticamente calcolate nella busta paga, modificando così il netto mensile.