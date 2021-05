Spettacolare trionfo femminile ai Brit Awards 2021: Dua Lipa dedica la sua vittoria all’infermiera britannica Elizabeth Anionwu

I Brit Awards sono dei premi musicali che annualmente vengono conferiti nel Regno Unito ad artisti di musica popolare dalla British Phonographic Industry. Considerati i premi musicali più prestigiosi del Paese, per importanza sono paragonabili ai Grammy Awards statunitensi.

L’11 maggio si sono tenuti i Brit Awards 2021: la cerimonia è stata aperta da una spettacolare performance dei Coldplay che hanno eseguito “Higher Power”. La serata si è svolta alla O2 Arena di Londra davanti a un pubblico di 4000 persone ed è stata presentata dall’attore, comico e conduttore televisivo britannico Jack Whitehall.

Doppietta per Dua Lipa: la cantante e compositrice britannica ha vinto il premio miglior album “Future Nostalgia” e il premio miglior artista femminile. Dua Lipa, durante il ritiro dei premi, ha inviato un messaggio al premier inglese Boris Johnson chiedendo di alzare gli stipendi dei lavoratori in prima linea nella lotta alla pandemia e ha dedicato la vittoria all’infermiera britannica Elizabeth Anionwu.

Nella categoria miglior artista emergente è stata premiata Arlo Parks, a Taylor Swift è andato il premio Global Icon per la prima volta dato a una donna, il gruppo femminile le Little Mix ha ottenuto il premio best group, ad avere ritirato il premio come migliore artista femminile internazionale è invece Billie Eilish, la statuetta per il miglior gruppo internazionale è andata alle Haim mentre la vincitrice della categoria Rising Star è Griff.

The Weeknd ha vinto il premio migliore artista maschile internazionale, invece Harry Styles è stato l’unico uomo a essersi imposto nelle categorie miste vincendo il premio come miglior singolo per “Watermelon Sugar”.