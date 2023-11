Calabria, quasi 15 ragazzi su 100 vittima di cyberbullismo

di Antonio Jr. Orrico

Un dato molto preoccupante. In Calabria il dato relativo alle vittime di cyberbullismo diventa sempre più difficile da comprimere. Il fenomeno sta diventando sempre più psicologicamente devastante, impossibile da controllare. Nonostante il varo di una specifica legge nata nel 2017 per contrastare proprio il cyberbullismo, è cresciuto a dismisura di pari passo con la diffusione capillare dei mezzi di comunicazione online e dell’utilizzo delle piattaforme social da parte anche di giovani in età preadolescenziale. Almeno a giudicare dai dati contenuti nella sesta rilevazione del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia.

Il cyberbullismo nei ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni ha visto un’impennata fortemente associata alla diffusione dei social network. Stando l’indagine, un adolescente su due in quella fascia di età si procura intenzionalmente ferite e contusioni contro il 33% delle vittime di bullismo. Anche la Calabria, seppure in misura ridotta, sta registrando una recrudescenza del fenomeno. Secondo i dati raccolti nella XIV edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio, Save The Children stima che siano il 14,5% gli adolescenti vittime di episodi di cyberbullismo nella regione.

Ciò che davvero stupisce è la presenza massiccia dei giovani calabresi davanti agli schermi dei telefonini. In Calabria la percentuale è del 71%. Un dato altissimo, che mostra quanti giovani utilizzano Internet in modo problematico. Il 14,9% di ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 15 anni, mostrano un uso problematico delle reti sociali. Un dato che pone la regione al secondo posto in assoluto in un Paese dove la media tra gli adolescenti che hanno riscontrato problemi a seguito dell’utilizzo della rete è pari al 13,5%.