Call my agent Italia: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie Sky

In Italia abbiamo un rapporto speciale con le serie che raccontano il dietro le quinte del mondo del cinema e della tv, vedasi il successo registrato da Boris nel corso degli anni, diventata oggi una serie cult. Questa volta, però, non vi è il punto di vista di aiutanti alla regia o registi che sognano di firmare il capolavoro della loro carriera. Questa volta il punto di vista è quello degli agenti di attori e registi nella nuova serie Sky “Call my agent – Italia“.

“Call my agent – Italia” è il remake della serie francese Dix pur cent e riadattata per il pubblico italiano da Lisa Nur Sultan, con la regia di Luca Ribuoli, per mostrare le peripezie che avvengono all’interno di un’agenzia che si occupa del gestire la carriera dei loro facoltosi artisti. Tra rivalità, problemi lavorativi, confidenze e difficoltà con i contratti dei propri artisti, si intrecciano le storie di Elvira, Lea, Gabriele e Vittorio e dei loro assistenti alla CMA.

Come riporta Vogue, in una dichiarazione la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan ha spiegato con efficacia il messaggio che rappresenta il fulcro centrale di “Call my agent – Italia”: “Ho cercato di parlare di noi, e del nostro presente cercando di far ridere. Ma guardando ora alle storie che abbiamo raccontato, mi accorgo che in fondo hanno tutte a che fare con la paura: la paura di aver fatto il proprio tempo, di non saper riconoscere il talento, di essere stroncati, di essere adulati, di fare delle gaffes, di restare ingabbiati, di fare la scelta sbagliata, di sacrificare la vita per una passione e non sapere, fino alla fine, se ne valeva la pena.

La paura di non essere capiti. O, per dirla alla Flaiano, di essere capiti troppo. La paura è il retroscena dello spettacolo, il limite che ogni attore si forza ogni giorno di superare, uscendo sul palco con un sorriso. Come del resto fa ognuno di noi!“.

Ma il punto di forza di “Call my agent – Italia” sta nel cast e nella lunga lista di guest star impegnate nella parodia di sé stessi. Ed ecco che fanno la loro comparsa e si alternano nomi come: Paolo Sorrentino, Corrado Guzzanti, Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino, Emanuela Fanelli, Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, e poi ancora Alberto Angela (!), Paolo Genovese, Joe Bastianich, Ivana Spagna e tanti altri ancora.

Call my agent – Italia è disponibile su Sky e in streaming su NOW.