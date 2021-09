Carmen Consoli: testo e significato di “Una domenica al mare”

“Volevo fare la rockstar” è il nuovo album di Carmen Consoli. Ecco testo e significato di Una domenica al mare, il primo estratto

Il ritorno di Carmen Consoli si chiama “Volevo fare la rockstar”, l’attesissimo nuovo album in arrivo il 24 settembre. Le sorprese non finiscono qui, poiché il nuovo singolo Una domenica al mare, ne anticipa la pubblicazione.

Carmen Consoli che proprio domani, 4 settembre 2021, compirà 47 anni, torna con un nuovo album. La cantantessa è pronta a stupire pubblico e critica con “Volevo fare la rockstar”, bocconcino interessante già a partire dal titolo.

La pubblicazione della nuova creatura cantautorale firmata Carmen Consoli, è attesa per il 24 settembre. Intanto Una domenica al mare, il primo estratto, è già disponibile. Scopriamone insieme testo e significato.

Una domenica al mare segna un ritorno, ma uno di quelli con la R maiuscola. Il brano infatti è in perfetto stile Carmen Consoli. Sembra riascoltare una delle sue vecchie canzoni, è familiare, ma nuovo e questo è un suo marchio di fabbrica. L’arrangiamento elettro-acustico si appoggia su una serie di archi, restituendo una dimensione morbida nel suonato.

Il significato del testo

In una Domenica al mare c’è tanta Sicilia, la terra di Carmen Consoli. Emerge la preoccupazione per l’ambiente, la situazione climatica e i righi che bruciano, il terreno e le coscienze. Consola tuttavia l’idea di una città-foresta pronta a riemergere dalle sue stessete “ceneri urbane”.

Se solo ci fermassimo a respirare col cuore daremmo/ un po’ di ossigeno a pensieri e parole

Tra le ceneri del passato riemergono prepotenti anche i ricordi, uno in particolare legato al padre della cantante, Giuseppe. L’artista cita anche suo figlio, Carlo Giuseppe, che vedremo nel videoclip diretto da Attilio Cusani.

Dimmi che non sogno e son desta, è l’odore di mio padre, son certa

Dimmi che non sono e son desta, è la mano di mio figlio che mi afferra

Una domenica al mare non è solo una canzone riflessiva e rimuginante, ma anche una chance di rinascita. L’immagine finale infatti offre la visione di una nuova alba, è l’occasione della vita che si rigenera e riparte.

Ecco il testo di Una domenica al mare

L’estate è arrivata in fretta andiamo dentro è un po’ più fresco

quanti turisti con passo marziale avanzano sotto al sole

dimmi che non sogno e son desta

questa terra pigra all’improvviso trema

l’estate è arrivata in fretta dobbiamo sperare che taglino l’erba

nei mesi caldi le fiamme quasi attraversano le autostrade

dimmi che non sogno e son desta

è l’odore di mio padre son certa

Se solo ci fermassimo a respirare col cuoredaremmo un po’ di ossigeno a pensieri e parole

se almeno ci provassimo a respirare col cuore

vedremmo foreste riemergere da ceneri urbane

la vita è una domenica al mare

L’estate è arrivata in fretta anziani rimpiangono la primavera

amori nati in tempo di guerra e sguardi rubati durante la messa

dimmi che non sogno e son desta

che è la mano di mio figlio che mi afferra

Se solo ci fermassimo ad ascoltare col cuore

riaccenderemmo i sogni e i lumi della ragione

de almeno ci provassimo ad ascoltare col cuore

saremmo un po’ più liberi di scegliere e amare

la vita è un giorno da ricordare

Se solo ci fermassimo a respirare col cuore

daremmo un po’ di ossigeno a pensieri e parole

se solo ci provassimo a respirare col cuoreriaccenderemmo i sogni e i lumi della ragione

la vita è una domenica al mare

un’alba nuova da guardare

Ascolta Una domenica al mare