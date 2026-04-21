Castel San Giorgio, al via il corso su sicurezza stradale e Codice della Strada

di Marisa Fava

Una settimana dedicata alla formazione e alla prevenzione. Ha preso il via questa mattina, presso l’Aula Consiliare “De Caro”, il corso di specializzazione in Sicurezza stradale e Codice della Strada (Codice corso 39/2026), promosso dalla Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Campania in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale locale.

L’iniziativa, in programma fino al 27 aprile 2026, coinvolge agenti e dirigenti provenienti da tutta la Campania, trasformando Castel San Giorgio in un punto di riferimento per l’aggiornamento professionale in materia di sicurezza stradale.

All’apertura dei lavori è intervenuta il sindaco Paola Lanzara, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa per il territorio: «Ospitare questo corso rappresenta un’opportunità importante per la nostra comunità. Castel San Giorgio ha vissuto momenti difficili legati agli incidenti stradali e oggi più che mai la prevenzione è un dovere civico. La formazione e il confronto tra operatori sono strumenti fondamentali per costruire una città più sicura».

A coordinare il corso è il Maggiore Giuseppe Contaldi, comandante della Polizia Municipale, che ha sottolineato l’importanza dell’aggiornamento continuo: «Formazione e scambio di esperienze sono alla base di un sistema efficace di sicurezza stradale. Questo percorso consente di approfondire normative, analizzare casi concreti e condividere strategie utili a prevenire incidenti e salvare vite».

Tra i docenti figurano il dott. Francesco Tolino, dirigente del Comune di Avellino, e il dott. Gaetano Alfinito, comandante della Polizia Municipale di Bellizzi.

Le lezioni si svolgeranno ogni giorno dalle 08:30 alle 13:30 presso l’Aula Consiliare “De Caro”, in Piazza Andrea Amabile 1.

L’iniziativa si configura come un momento di crescita professionale e di confronto tra operatori del settore, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza stradale e migliorare le politiche di prevenzione su tutto il territorio regionale.