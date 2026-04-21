Amalfi accoglie “Passeggiata”: l’opera di Clara Garesio dona nuova luce allo Stradone

di Marisa Fava

Un nuovo segno d’arte arricchisce il volto della città. L’artista Clara Garesio ha donato ad Amalfi l’opera “Passeggiata”, installazione in ceramica che impreziosisce lo Stradone con colori e suggestioni ispirate al paesaggio della storica Repubblica Marinara.

L’intervento artistico si compone di dieci pannelli maiolicati, per un totale di quaranta piastrelle in terracotta, ciascuna di dimensioni 20×20 cm. Realizzate tra il 2010 e il 2020 e decorate con smalti policromi, le opere sono state sottoposte a seconda cottura, rendendo ogni elemento unico nel suo genere.

L’installazione dialoga con lo spazio urbano, trasformando il lungomare in un luogo di contemplazione e incontro tra arte e quotidianità. Le superfici riflettono la luce e raccontano Amalfi attraverso forme e colori: il blu cobalto del mare, le case arroccate, le geometrie contemporanee che si fondono con una visione pittorica armoniosa e stratificata.

L’opera rappresenta un omaggio profondo al territorio amalfitano, che ha accompagnato il percorso umano e artistico della ceramista fin dagli anni Sessanta. Proprio in Costiera, infatti, Garesio ha vissuto e lavorato a lungo, collaborando con le storiche botteghe locali e contribuendo a rinnovare il linguaggio della tradizione ceramica.

«La scelta di donare questa opera nasce da un legame sentimentale forte con Amalfi, simbolo di bellezza e crocevia di culture», ha dichiarato l’artista. «Mi auguro che possa valorizzare lo spazio pubblico ed essere vissuta da cittadini e visitatori come ponte tra contemporaneità e tradizione».

Figura di rilievo nel panorama della ceramica italiana, Clara Garesio è membro, dal 2021, dell’International Academy of Ceramics. Formata all’Istituto d’Arte per la Ceramica di Faenza, ha sviluppato una ricerca artistica personale che coniuga tecnica, sperimentazione e immaginazione, affiancando all’attività creativa anche quella didattica.

Le sue opere sono esposte in importanti istituzioni italiane e internazionali, tra cui il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, il Palazzo dell’ONU di Ginevra e la sede della Comunità Economica Europea a Bruxelles.

Con “Passeggiata”, Amalfi si arricchisce di un nuovo elemento di identità visiva e culturale, capace di rafforzare il dialogo tra arte contemporanea e patrimonio storico.