Premio Salerno Jazz 2026: presentazione al Comune e grande gala al Teatro Verdi

di Marisa Fava

Sarà presentata mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 10, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, la quarta edizione del Premio Salerno Jazz, appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale cittadino.

La manifestazione, affidata alla direzione artistica di Stefano Giuliano, vedrà protagonista la Salerno Jazz Orchestra, pronta a guidare un’edizione che si preannuncia ricca di contenuti artistici e culturali.

Il momento centrale sarà il gala-concerto in programma mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21, presso il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, promosso dall’Associazione DeArt con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Salerno e in collaborazione con Confcommercio Salerno.

Sono già stati ufficializzati i primi cinque premiati: Giuseppe Milici, Daniele Scannapieco, Leila Duclos, Giovanni Falzone e Francesca Tandoi, artisti di rilievo della scena jazz contemporanea, capaci di fondere tradizione e innovazione con linguaggi internazionali.

A condurre la serata saranno Simona Bencini, storica voce dei Dirotta Su Cuba, e la giornalista Concita De Luca. Due figure che accompagneranno il pubblico attraverso i momenti salienti dell’evento, tra musica e racconto.

Il programma proseguirà il giorno successivo, giovedì 30 aprile, con un concerto all’arenile di Santa Teresa, dove la Salerno Jazz Orchestra porterà il jazz nel cuore della città, grazie a un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Salerno.

Un doppio appuntamento che punta a rafforzare il legame tra musica e territorio, coinvolgendo cittadini e appassionati in un’esperienza culturale diffusa.

Info e prenotazioni: www.premiosalernojazz.it