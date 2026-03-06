Collisione tra due pullman al terminal dell’Università

di Marisa Fava

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri presso il terminal bus del campus dell’Università degli Studi di Salerno, dove due pullman sono entrati in collisione all’interno dell’area di fermata.

L’episodio si è verificato in una zona molto frequentata da studenti e pendolari che ogni giorno utilizzano il capolinea per raggiungere il campus universitario.

Paura tra passeggeri e studenti

Il rumore dell’impatto ha attirato l’attenzione di numerose persone presenti sulle banchine del terminal. In molti si sono avvicinati ai mezzi per capire cosa fosse accaduto.

Lo scontro ha provocato danni evidenti ai pullman, ma fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri.

Accertamenti sulla dinamica

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente.

L’episodio ha causato soprattutto momenti di paura tra le persone presenti nel terminal, uno dei punti di snodo più frequentati del campus universitario di Fisciano.