Confesercenti Salerno: Nuovo Coordinamento Provinciale FIEPET

di Redazione ZON

Si è svolta ieri l’assemblea provinciale della FIEPET Confesercenti Salerno, la federazione che rappresenta i pubblici esercizi aderenti alla rete Confesercenti. Dall’incontro, partecipato da numerosi operatori del settore, è emersa una nuova rappresentanza territoriale, più vicina alle realtà locali e orientata al rafforzamento dell’intero comparto gastronomico salernitano.

Nuova Rappresentanza Territoriale

Area Nord e Costiera Amalfitana

Coordinata da Gennaro Castiello, patron del rinomato ristorante Acquapazza di Cetara, riconfermato nel ruolo per la sua esperienza e visione innovativa. Figura di riferimento per la ristorazione della Costiera, Castiello rappresenta un pilastro per il tessuto economico locale.

Salerno Città

Affidata a Marco D’Amato, patron di Hydra Ristorante Gourmet, situato nel cuore del centro storico. Il suo impegno nella ristorazione di alta gamma è considerato un volano per l’economia urbana e per la valorizzazione dell’offerta gastronomica cittadina.

Area Sud e Cilento Costiero

Coordinamento condiviso tra imprenditori di spicco come la famiglia Fiore, Troccoli e Lamanna, titolari di locali storici quali Cantina del Marchese, Taverna Ammor e Mare e Ristorante da Valentone. Queste realtà rappresentano l’eccellenza della tradizione cilentana e contribuiranno attivamente alla crescita del territorio.

Dichiarazione del Presidente Provinciale Raffaele Esposito

“La nuova struttura territoriale rafforza la rete FIEPET e valorizza l’identità gastronomica salernitana. I nostri ristoratori sono protagonisti del rilancio economico e culturale della provincia. Promuoviamo un’offerta integrata che unisce gusto, artigianato e shopping, favorendo un turismo esperienziale autentico e sostenibile.”

Esposito ha inoltre ribadito l’impegno della Confesercenti nel sostenere politiche territoriali che incentivino l’incoming turistico e la promozione delle eccellenze locali, con particolare attenzione alla dieta mediterranea e alle vie del gusto.