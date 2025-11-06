Liceo Statale “Alfano I”: ieri studenti della VDL al Quirinale

di Redazione ZON

Cinque studenti della VD Linguistico del Liceo Statale “Alfano I” al Quirinale per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Al Quirinale si è svolta ieri la cerimonia annuale di consegna delle onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto. In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, hanno preso parte all’evento anche cinque studenti della classe VD Linguistico del Liceo Statale “Alfano I”, che hanno potuto incontrare le più alte cariche dello Stato.

L’esperienza ha avuto un forte valore formativo ed emotivo per i ragazzi, che l’hanno così sintetizzata:

«Siamo profondamente onorati e orgogliosi di aver portato il nome della nostra scuola in uno dei luoghi più importanti della storia del nostro Paese e di aver conosciuto dal vivo le figure principali della nostra Repubblica. Ringraziamo dal profondo dei nostri cuori la professoressa Giuseppina Di Stasi e la Dirigente scolastica Elisabetta Barone per averci permesso di assistere a una cerimonia esclusiva che ricorderemo per sempre».

Nel corso della cerimonia, come riportato nella nota ufficiale del Quirinale, il Presidente Mattarella — dopo l’intervento del Ministro della Difesa — ha consegnato le decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia conferite nel 2024 agli insigniti delle Forze Armate, alla presenza delle massime autorità civili e militari.

La partecipazione degli studenti dell’“Alfano I” alla cerimonia sottolinea il valore della cittadinanza attiva e mostra come l’incontro con le istituzioni repubblicane rappresenti un momento autentico di educazione civica e crescita personale.