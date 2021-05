Come di consueto la Protezione Civile ha diramato i dati relativi all’andamento di Coronavirus in Italia. Ecco tutti i dati odierni

Il bollettino odierno in merito all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia non presenta dati confortanti. Oggi, al 1 maggio 2021 si registrano 12.965 nuovi contagiati (una diminuzione di ben 481 unità rispetto alla giornata di ieri). Notizia abbastanza rincuorante sul fronte dei decessi, poiché oggi sono 226 gli italiani che, purtroppo non ce l’hanno fatta (se ne registrano appena 37 in meno rispetto a ieri). Sul fronte dei guariti oggi il dato è pari a 18.466 (sono quasi tremila unità in meno rispetto alla giornata di ieri).

Oggi, al netto di 378.202 tamponi effettuati (+39.431 circa rispetto a ieri), il tasso di positività è pari a 3,4% Si registra un decremento dello -0,5% rispetto al tasso di positività registrato al 30 aprile 2021. Buone notizie dai reparti ospedalieri: si registrano -61 terapie intensive e -559 ricoveri, così da portare gli attualmente positivi a 430542 (-5728 rispetto a ieri).

Continua a spron battuto la campagna vaccinale sul territorio italiano. Ad oggi sono ben 20.111.976 i vaccini totali somministrati (solo nella giornata odierna ne sono stati somministrati ben 505.476 dosi). Sono 14.084.097 gli italiani che hanno ricevuto la prima dose (pari al 23% della popolazione totale) e 6.027.879 anche con il richiamo (pari al 10%).