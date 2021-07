Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 4 luglio contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati del bollettino Covid-19 di oggi 4 luglio 2021:

Potrebbe interessarti:

808 contagiati

12 morti

1.706 guariti

-7 terapie intensive | -30 ricoveri

141.640 tamponi

Tasso di positività: 0,6% (+0,2%)

53.203.327 dosi di vaccino somministrate in totale

A destare preoccupazione sono le varianti del Covid, soprattutto la variante Delta, largamente diffusa in Inghilterra e in parte dell’Europa. In Gran Bretagna, segnatamente, la variante Delta si sarebbe diffusa velocemente. Nel paese appena uscito dall’UE, infatti, si è passati da una percentuale di contagio del 16,8% a un incremento del 22.7%, secondo l’ultima indagine dell’Iss.

In Italia sono particolarmente preoccupanti i dati registrati in alcune regioni, tra cui Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Le stesse, situate ai margini opposti della penisola, raggiungono rispettivamente il 70,6% e il 66,7% di nuovi contagi da variante Covid.

Intanto sono stati finalmente sequestrati i 10 canali Telegram attraverso i quali si accedeva ad una rete nel dark web che forniva vaccini e Green Pass falsi ad un prezzo che oscillava tra i 100 e i 130 €. Lo ha scoperto il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza.