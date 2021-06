Cyberbullismo, necessari i corsi di formazione per sensibilizzare gli studenti sul fenomeno. Educazione digitale arma fondamentale

Il cyberbullismo è un problema sempre più arduo e difficile da combattere. Ma il fenomeno può essere impedito? Cosa si può fare per evitare che la problematica si diffonda ancora maggiormente nel mondo? Secondo quanto riportano anche i colleghi di “agendadigitale” infatti, l’educazione digitale e la cultura di assunzione delle responsabilità sono importantissime per la repressione di un fenomeno che ormai è diffuso ovunque.

Secondo ciò che riportano “Le linee di orientamento“, le ragazze e i ragazzi vanno sensibilizzati a un uso responsabile della Rete. I ragazzi devono capire come gestire le relazioni digitali, senza abusare dei social network. In questo ambito un ruolo importantissimo hanno certamente le Istituzioni, che recentemente hanno approvato una riforma. Dal 2017 è infatti possibile fare corsi di formazione per prevenire il fenomeno del cyberbullismo in tutte le scuole italiane.

Inoltre, secondo quanto sottolinea l’e-book “Il nostro Post(o) nella rete” di Telefono Azzurro, “spesso i cyberbulli non sono per nulla consapevoli delle conseguenze dei propri comportamenti online. Abituati a muoversi nelle nuove tecnologie come pesci nell’acqua, spesso pensiamo che siano i più smaliziati e astuti nel percepire i tranelli della Rete, ma non è così.” Insomma, il profilo del cyberbullo è abbastanza chiaro e delineato. Nel 2017 sono però partite diverse iniziative importanti per contrastare il cyberbullismo. C’è stata infatti l’approvazione per i corsi di educazione digitale nelle scuole. Una riforma di vitale importanza. Un’arma che i docenti dovranno saper usare. A loro spetta il compito di sensibilizzare gli alunni. Perché il cyberbullismo si può prevenire, educando le persone.

