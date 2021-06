Il Telia Parken di Copenaghen stende il tappeto rosso a Danimarca-Belgio. I Diavoli Rossi possono già qualificarsi agli ottavi: confermato Wind, dubbio De Bruyne

Danimarca-Belgio è un match ricco di significato per entrambe le Nazionali. Dopo l’esordio vincente contro la Russia, i diavoli rossi possono seguire l’esempio dell’Italia e qualificarsi con un turno d’anticipo, mentre i danesi rischiano l’eliminazione. La seconda giornata del Girone B di Euro 2020 non sarà facile per la Danimarca dopo la vicenda del suo numero 10 Eriksen. A tal proposito le due squadre si fermeranno al minuto 10 del match per non dimenticare il dramma sfiorato durante Danimarca-Finlandia.

QUI DANIMARCA – Tutto può racchiudersi nelle lacrime di Braithwaite in conferenza stampa lunedì. Il team Danimarca è indubbiamente ancora scosso per quanto accaduto ad Eriksen, in merito al quale il commissario tecnico Hjulmand ha dichiarato: “É insostituibile, è il migliore. Proveremo a rimpiazzare quel vuoto tutti insieme”. A prendere il posto dell’interista potrebbe essere Jensen, poi nessun’altra novità dovrebbe esserci nella formazione di partenza. Confermato dunque il 4-3-3 con Schmeichel protetto da Wass, Kjaer, Christensen e Maehle. In mediana Hojbjerg e Delaney insieme a Jensen. Poulsen e Braithwaite a sostegno della punta centrale Wind.

QUI BELGIO – Il Belgio dovrà fare a meno di Castagne dopo l’infortunio rimediato all’orbita oculare. L’ex Atalanta è già stato operato per sistemare la frattura e potrebbe rientrare per le fasi finali della competizione. Al suo posto giocherà Meunier. Torna a disposizione Witsel, mentre difficilmente De Bruyne verrà rischiato, almeno dal primo minuto. Per il resto tutto confermato, con Mertens e Ferreira Carrasco insieme a Lukaku.

Danimarca-Belgio sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky alle ore 18.00 e in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Danimarca-Belgio

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Delaney; Poulsen, Braithwaite, Wind.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; Mertens, Carrasco; Lukaku.