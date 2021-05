Le bellezze della Svizzera in un video pubblicitario che vede come protagonisti Robert De Niro e il tennista Roger Federer. Ecco la clip!

Per rilanciare il turismo, la Svizzera ha presentato un video pubblicitario che vede come protagonisti il tennista svizzero Roger Federer e l‘attore due volte premio Oscar, Robert De Niro.

La clip dal titolo “No Drama” è diventata virale sui social network per il suo stile ironico. Nella clip pubblicitaria, De Niro, di fronte al suo pc, apre un film in cui vengono mostrate tutte le bellezze della Svizzera accompagnate dall’iconico “jodel” canto tipico del Paese. Federer, che in precedenza ha chiesto a De Niro di fare un film sulla Svizzera, riceve una videochiamata dall’attore e regista che esalta la quiete, la natura e i paesaggi stupendi ma rifiuta perchè, per i suoi gusti, “la Svizzera è troppo perfetta, io ho bisogno di azione, pericolo” continua l’attore. La telefonata si conclude con la frase “Chiama Hanks (Tom ndr)“, meglio rivolgersi al tranquillo Hanks, attore premio Oscar protagonista del film “Forrest Gump“.

Dopo oltre un anno di assenza, nei mesi scorsi, abbiamo assistito al ritorno di Roger Federer su un campo da tennis per disputare un match. Il tennista, che si è dovuto fermare a causa di un duplice intervento chirurgico, è apparso in buone condizioni e ha vinto il suo primo match contro il britannico Daniel Evans.