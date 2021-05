Demi Lovato fa coming out come “genere non-binario”: cosa significa

- Consigliato per te -

Demi Lovato scrive di identificarsi “nel genere non-binario”. Da ora in poi cambierà ufficialmente i pronomi in they/them. I dettagli

Demi Lovato fa coming out. L’artista statunitense scrive sui suoi profili social di definirsi una “non binary“. In sostanza, non sente di appartenere né al genere maschile né al genere femminile, associandosi ad un particolare tipo di identità di genere. L’inclusione delle persone non binary nella comunità LGBT ha avuto come conseguenza la modifica dei pronomi da utilizzare. Demi, infatti, da oggi in poi per riferirsi a sé sceglierà, in inglese, they/them.

L’annuncio: “Mi identifico nel genere non-binario”

Di seguito, l’annuncio di Demi Lovato. “Oggi sono molto felice di condividere di più della mia vita con voi tutti. Posso finalmente farvi sapere che mi identifico nel genere non-binario e che da ora in poi cambierò ufficialmente i miei pronomi in they/them.Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e riflessione. Sto ancora imparando ad entrare dentro di me, e non pretendo di farmi portavoce. Condividerlo con voi apre un nuovo livello di vulnerabilità. Lo sto facendo per quelle persone che non sono state in grado di condividere chi sono realmente con coloro che amano. Continuate a vivere nelle vostre verità e sappiate che vi sto inviando tantissimo amore. Baci.”