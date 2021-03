Denise Pipitone è viva? Somiglianze con una ragazza russa

- Consigliato per te -

Quasi 17 anni dopo la scomparsa della piccola Denise Pipitone nel 2004, la trasmissione Chi l’ha visto aggiunge un nuovo colpo di scena al giallo

Denise Pipitone è ancora viva? A quasi 17 anni dalla scomparsa della bambina, svanita nel nulla il 1° settembre 2004, si aggiunge un nuovo capitolo al giallo. A raccontarlo è la trasmissione Chi l’ha visto, che nel trailer pubblicato sui suoi canali social anticipa il tema della puntata in onda domani sera. Denis potrebbe infatti essere ancora viva e trovarsi in Russia.

L’appello in tv

È in Russia infatti che una ragazza è andata in tv affermando di essere stata rapita quando era ancora una bambina. Colpisce la somiglianza della ragazza con Piera Maggio, la mamma di Denise, che da 17 anni si batte per ritrovare la figlia scomparsa e mai ritrovata. Una pista importante quella che porta in Russia, perché dai particolari svelati sembrano esserci analogie, a partire dall’età della giovane, che è la stessa che avrebbe Denise.

La sua scomparsa 17 anni fa

- Consigliato per te -

La piccola che il 1° settembre 2004 non aveva compiuto quattro anni, giocava con i cuginetti, in strada, a pochi metri dalla casa della zia materna e quella della nonna che stava preparando il per pranzo. Denis Pipitone si trova in via la Bruna, in attesa che la nonna la chiami. Mancano 15 minuti alle 12. È l’ultima volta che qualcuno la vede. Inizieranno le indagini per ritrovarla ma tutto sarà vano e tra processi e assoluzioni passeranno ben 17 anni. Oggi una notizia inaspettata che potrebbe regalare una svolta insperata al caso.