E’ stata annunciata la messa in produzione del secondo film del franchise Downton Abbey. Quattro le new entry

Arriverà nelle sale il prossimo Natale, il secondo film del franchise Downton Abbey, dalla serie tv creata da Julian Fellowes e incentrata sulle vicende della famiglia Crawley, appartenente all’aristocrazia britannica, e della loro servitù.

La messa in produzione della pellicola, che era già da tempo negli auspici dichiarati di Hugh Bonneville (interprete del capofamiglia Robert Crawley) , è stata annunciata questo pomeriggio sui social con un messaggio tramite il quale scopriamo anche che è stato interamente confermato il cast della serie originale e del primo film (in cui spicca la Violet di Maggie Smith) che va ad arricchirsi di quattro new entry: Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West; quest’ultimo, a proposito di prodotti audiovisivi in costume aristocrazia e monarchia inglese, è pronto a ricevere da Josh ‘O Connor il testimone da interprete del Principe Carlo nella quinta e sesta stagione di The Crown su Netflix, le cui riprese, come vi abbiamo anticipato qui, prenderanno il via il prossimo Luglio.

Non si hanno ancora notizie certe sulla trama del secondo film della saga Downton Abbey, ma l’impressione è che non tarderanno ad arrivare.