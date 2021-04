The Crown 5 dovrebbe arrivare su Netflix, con un cast completamente rinnovato, non prima del 2022 inoltrato

All’indomani di uno dei giorni più tristi per la monarchia inglese, la morte a 99 anni del Principe consorte Filippo di Edimburgo, il magazine a stelle e strisce Variety annuncia – citando fonti vicine alla produzione – che la quinta stagione di The Crown, drama Netflix che racconta la storia della Famiglia Reale Inglese, entrerà in produzione a Luglio.

I nuovi episodi, incentrati con tutta probabilità sugli Anni Novanta, con il divorzio tra Carlo e Diana e la morte della Principessa, dovrebbero quindi essere resi disponibili in streaming non prima del 2022 inoltrato.

Il cast

Come che sia, la quinta stagione di The Crown, vedrà il secondo restyling totale del cast principale: i già citati Carlo e Diana avranno, per esempio, le fattezze di Dominic West (che subentra a Josh ‘O Connor) ed Elizabeth Debicki (che raccoglie il testimone da una promettente Emma Corrin)

Nuova di zecca anche la Regina Elisabetta II: dopo Claire Foy e Olivia Colman, i gioielli della corona adorneranno la testa di Imelda Staunton, mentre Jonathan Pryce sarà il suo Principe consorte, e chissà che effetto strano farà vederlo ancora rappresentato sullo schermo sapendo che nella realtà non c’è più.

Infine la tormentata Principessa Margaret sarà interpretata da Leslie Manville, terza in linea di successione dopo Vanessa Kirby ed Helena Bonham- Carter.

Nella quinta stagione di The Crown, a ben guardare, dovrebbe fare la propria comparsa il Primo Ministro Tony Blair: a leggere il tabloid The Sun per il ruolo sarebbe stato opzionato Andrew Scott (Fleabag, In His Dark Materials) ma questa suggestione non ha ancora trovato conferme ufficiali.

Quel che invece è certo è che la quinta non sarà l’ultima stagione di The Crown, come invece precedentemente ventilato. Così si esprimeva qualche tempo fa lo showrunner della serie Peter Morgan, confermando almeno un sesto capitolo:

“Quando abbiamo iniziato a discutere le trame per la quinta stagione, è diventato subito chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia, saremmo dovuti tornare al piano originale e farne sei”